Владимир Малинов представи Вертикалния коридор пред водещи енергийни доставчици на конференция в Египет

Изпълнителният директор на „Булгартрансгаз" ЕАД Владимир Малинов бе сред участниците в стратегическата конференция в рамките на Egypt Energy Show (EGYPES) 2026. Събитието се провежда в Кайро под патронажа и в присъствието на президента на Египет Негово Превъзходителство Абдел Фатах Ел Сиси. EGYPES е значимо енергийно събитие за региона на Северна Африка и Източното Средиземноморие, което традиционно събира международни водещи компании, институции и лидери от сектора. Тазгодишното издание е с фокус върху регионалното сътрудничество, енергийната трансформация и устойчивото развитие. Това съобщиха от пресцентъра на „Булгартрансгаз".

По време на дискусионния панел, посветен на втечнения природен газ, Владимир Малинов представи стратегическата роля на Вертикалния коридор за доставки за Европа пред водещи компании от газовия сектор като американските ExxonMobil и Chevron, международната Harbour Energy, както и други. Участниците в дискусията откроиха категоричната роля на Източното Средиземноморие, което се налага като газов хъб с няколко проекта за втечнен природен газ, откритите газови находища и разработваните нови. „Газовите оператори в региона продължават да насочват усилията си за подобряване на инфраструктурата с цел гарантиране достъпа на енергия от Източното Средиземноморие до основните центрове на търсене в Европа. Акционерното участие на Булгартрансгаз в терминала в Александруполис, както и потенциалното ни включване в нов проект в региона е не само инвестиция, а стратегически ангажимент към нашата споделена регионална сигурност и развитие", подчерта Малинов. Той отбеляза нарастващата роля на вноса на LNG за Европа, като за 2025 г. той е около 43% от общия внос на природен газ в ЕС, достигайки 160 млрд. куб. м. „Страните от региона са заинтересовани от разширяване на доставките на LNG, а новите производствени проекти, както в региона на Източното Средиземноморие, така и в САЩ, ни дават увереност, че можем да разчитаме на LNG в дългосрочен план", акцентира още той.

Новите капацитети за внос на втечнен природен газ ще изискват и адаптиране на преносната инфраструктура, за да се осигури по-нататъшното предоставяне на тези количества. „Вертикалния газов коридор е от първостепенно значение за преноса на необходимия за региона природен газ. Това е единствената магистрала от юг на север, по която втечнен природен газ от САЩ, Източното Средиземноморие и други сигурни партньори може да бъде доставян до домакинствата и бизнеса в Югоизточна Европа, разширявайки реалните алтернативи за доставки", каза Владимир Малинов. Тази стратегическа за Европа инфраструктура, чиято реализацията бе започната първо от Булгартрансгаз, ще осигури всички необходими условия за гарантиране енергийната сигурност и независимост в региона, включително и за Молдова и Украйна. „Реализацията на проектите на територията на България се изпълнява в заложения график и се очаква да бъдат въведени в експлоатация до края на настоящата година", обяви Малинов.

Благодарение на едновременното развитие на инфраструктурата и въвеждането на подобрени продукти и услуги, утвърдени от Булгартрансгаз и операторите по Вертикалния газов коридор през изминалата седмица, се допринася значително за развитието и интеграцията на газовите пазари в региона.