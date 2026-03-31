ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
ЕСКО България изгражда високотехнологичен център за наблюдение и експлоатация на енергийни активи advertorial icon

За 9 години компанията построи над 100 ФЕЦ с инсталирана мощност над 200 MWp

 В деветата година от своето развитие ЕСКО България прави следваща стратегическа стъпка в подкрепа на клиентите си – изграждане на високотехнологичен център за наблюдение и експлоатация (O&M) на енергийни активи. Центърът ще бъде фокусиран върху наблюдение в реално време, техническа диагностика и оперативна поддръжка на фотоволтаични и батерийни инсталации с цел гарантиране на надеждна работа и висока техническа ефективност на активите.

Компанията се занимава с проектиране, изграждане, мониторинг, експлоатация и поддръжка (O&M) на енергийни активи с фокус върху надеждната работа и техническата ефективност. 

От създаването си ЕСКО България вече има 100 изградени фотоволтаични инсталации в страната с обща инсталирана мощност над 200 MWp, с което компанията затвърди позицията си на един от водещите изпълнители на корпоративни ВЕИ проекти в България.

През последните години дружеството специализира в изграждането и експлоатацията на батерийни системи, за да отговори на търсенето на интегрирани и устойчиви решения. ЕСКО България има реализирани над 15 системи за съхранение на електрическа енергия (BESS) с общ капацитет над 1 900 MWh. Компанията активно внедрява системи за съхранение на енергия, зарядни станции за електромобили, системи за наблюдение и контрол на потребление, производство и съхранение. С цел подобряване на енергийната ефективност на своите клиенти дружеството работи в сътрудничество с водещи доставчици на българския пазар.

ЕСКО България реализира едни от най-мащабните индустриални соларни проекти в България като Аурубис-1, Аурубис-2, Аурубис-3. Освен Аурубис, сред клиентите ѝ са водещи компании като Асарел Медет, Каолин, Титан Златна Панега, BA Glass, Trakia Glass, както и Lidl, Billa, Metro и др.

Компанията  предлага индивидуален технико-икономически анализ на всеки проект, като изборът на панели, инвертори, оптимизатори и останалите компоненти се определя спрямо спецификата на обекта и нуждите на клиента.

Повече информация за проектите и възможностите, които ЕСКО България предлага, може да се намери на сайта: https://esco.bg/.

За ЕСКО България

Компанията е създадена през 2017 г. и вече е утвърден лидер в проектирането, изграждането и внедряването на централи за ВЕИ и системи за съхранение на електрическа енергия. ЕСКО България предлага цялостни решения - от концепция и инженеринг до реализация „до ключ“ и поддръжка, съобразени с най-високите стандарти за ефективност, устойчивост и сигурност на енергийните системи. Благодарение на дългогодишния си опит и висококвалифицирания екип от специалисти, ЕСКО България успешно реализира проекти в областта на фотоволтаичните инсталации и интелигентните решения за съхранение на енергия. Портфолиото на компанията обхваща над 300 реализирани проекта, включително фотоволтаични инсталации с обща инсталирана мощност над 200 MWp и системи за съхранение на електрическа енергия с общ инсталиран капацитет от близо 2 GWh. Дружеството е 100% собственост на Формопласт А

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

