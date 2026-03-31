Евростат: Годишната инфлация през март се повишава до 2,5 на сто в еврозоната, в България - 2,6 на сто

Очаква се годишната в еврозоната да достигне 2,5 на сто през март от 1,9 на сто през февруари. Това съобщи днес на официалната си страница европейската статистическа агенция Евростат, представяйки най-новите си прогнозни данни за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ).

На месечна основна (спрямо предходния месец), инфлацията във валутната зона скача от 0,6 на сто през февруари до 1,2 на сто през март.

Инфлацията в България също се покачва през третия месец на 2026 г. – до 2,6 на сто на годишна база. През февруари годишната инфлация у нас възлизаше на 2,1 на сто.

Потребителските цени в България растат с 0,9 на сто през март, отнесено към предишния месец, докато през февруари спадна до 0,2 на сто, пише БТА .

Спрямо публикуваната вчера предварителна оценка на НСИ, според Индекса на потребителските цени (ИПЦ) годишната инфлация в България се очаква да достигне 3,9 на сто през март, а месечната - 0,7 на сто.