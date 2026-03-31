Европа въвежда китайските стандарти за безопасност в автомобилите

Новите коли трябва да са без прибиращи се дръжки на вратите, без "самолетен" волан и с нормални бутони

Дълго време Китай бе известен с това, че не се грижи особено за безопасността на автомобилите, но сега страната пое водеща роля с регулации, които ще имат ефект далеч отвъд вътрешния пазар и ще бъдат въведени и в страните от Европейския съюз.

Доскоро китайското правителство позволяваше на автомобилните производители да бълват коли с бързи темпове, без да обръщат особено внимание на разпоредбите или стандартите за безопасност.

От началото на годината властите в Пекин разработват нови стандарти и запълват вратички в регулациите, свързани с три популярни технологии за електрически автомобили: прибиращи се дръжки на вратите, сензорни контролери и така наречените волани с вилков механизъм като при самолетите, съобщава Automotive News.

Това вероятно ще има доминиращ ефект върху производителите по целия свят просто защото китайският пазар на автомобили е толкова голям, особено що се отнася до електрическите автомобили.

“Китай е далеч пред другите страни по отношение на обема на електрическите коли, така че е естествено да ги видим като водещи в регулирането на пазара”, казва Гу Сяоин, ръководител на изследванията в Gasgoo, консултантска фирма за китайския автомобилен пазар.

Регламентите идват след инциденти

При две катастрофи четирима души загинаха в електрически автомобили Xiaomi, защото при сблъсъка бе прекъснато захранването, което им попречи да излязат от горящите автомобили.

Забрана за вдлъбнати дръжки на вратите беше приета на 28 януари. Насоките ще влязат в сила през 2027 г. с преходен период до 2028 г. за съществуващите модели.

Воланът тип “щурвал”, подобен на този в самолетите, също ще бъде забранен от 2027 г. Има няколко причини за това. Властите смятат, че той увеличава риска от нараняване поради липсата на горна конструкция, създава несигурност във връзка с разгръщането на въздушните възглавници и освен това

има по-малко точки за опора на ръцете,

което според тях увеличава риска от грешки при управлението по време на аварийна маневра.

Ревизираните правила за функциите за шофиране изискват физически контроли като бутони или превключватели за мигачи, аварийни светлини, превключване на предавките и спешни повиквания. Физическите контроли трябва да са ясно видими и в обсега на водача. Това е първата ревизия на стандартите за такива елементи от 2016 г. насам.

Кормилото на Tesla Model S

“Китай има много по-голям автопарк от електрически превозни средства от която и да е друга страна. Колкото повече електрически коли имате на пътя, толкова повече проблеми ще разкрият, което от своя страна ще окаже по-голям натиск върху регулациите в индустрията”, казва Джон Зенг, директор на прогнозите за Азия в GlobalData, доставчик на услуги за данни и анализи.

Част от причината е темпът на разработване на нови автомобили в Китай.

“Преди на един автомобилен производител му отнемаше от четири до пет години, за да разработи нов продукт, но сега времето е съкратено до година и половина за китайските електромобили. В резултат на това

новите продукти не се тестват адекватно преди пускането им

на пазара”, казва Дзен.

Въпреки че регулациите са насочени към производителите, продаващи автомобили на китайския пазар, те ще засегнат автомобили далеч отвъд границите на страната. Както и чуждестранните производители, които искат да продават автомобили в Китай, така и на други пазари, където китайските автомобилни марки имат нарастващ пазарен дял и все повече влияят на автомобилните тенденции.