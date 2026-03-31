Audi вдъхва нов живот на дизела с електрически трикове

Най-новият 3-литров TDI двигател на Audi, вътрешно известен като EA897evo4, е всичко друго, но не и старомоден дизелов мотор, бълващ твърди частици. Този дизел получава 48V мека хибридна система със стартер-генератор, отделен електрически мотор в задвижването и дори електрически компресор, който не работи на отработени газове, а на ток.

В базова версия, V6 двигателят осигурява около 295 к.с. и 580 Нм, но с помощта на всички тези електрически функции, показателите се покачват до 319 к.с. и 598 Нм.

Този електрически компресор е най-интересната технология. Докато традиционният турбокомпресор трябва да чака отработените газове, електрическият вариант доставя налягане незабавно и на практика елеминира добре познатата турбо дупка изцяло.

Компресорът се върти до 90 000 оборота в минута за 250 милисекунди и натрупва турбо налягане светкавично бързо. Audi дори твърди, че тласъкът е наличен почти секунда по-бързо от преди: натискате педала и колата реагира мигновено.

Този TDI може да се движи и електрически за кратко време. Генераторът на силовото предаване може за кратко да задвижва автомобила без помощта на двигателя с ъвтрешно горене, например в градски трафик. Освен това системата може да рекуперира енергия и да я съхранява в литиево-железен фосфатен акумулатор.