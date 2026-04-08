Централна въздушна възглавница пази при страничен удар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Системата на Ford използва резервоар за студен газ, подобен на този, който се намира в кутии с бита сметана

Ford представи нова система за въздушни възглавници, базирана на принципа, използван в кутиите за бита сметана под формата на спрей.

Нова технология, наречена централна странична въздушна възглавница, се инсталира в електрическите модели Ford Explorer и Ford Capri и има за цел да намали нараняванията при удар встрани.

Такива инциденти представляват голяма част от сериозните пътнотранспортни произшествия,

защото има много малко пространство между пътника и удара, което да абсорбира енергията на сблъсъка.

Според европейски данни страничните удари са причина за 35 до 40 процента от всички сериозни и фатални наранявания на пътниците, като почти половината от тези наранявания се случват от противоположната страна на превозното средство от точката на удара.

Ето защо Ford разработи нов тип въздушна възглавница, която се разгръща между водача и пътника отпред, предотвратявайки сблъсък на пътниците един с друг или с вътрешността на автомобила.

Централната въздушна възглавница се разтваря между пътниците.

Най-интересната част от системата е начинът, по който възглавницата се надува. За разлика от традиционните въздушни възглавници, които използват пиротехнически механизъм за създаване на газ, системата на Ford използва резервоар за студен газ, подобен на този, който се намира в кутии с бита сметана. Когато системата се активира,

газът се освобождава мигновено, надувайки възглавницата за части от секундата,

но без много високите температури, които се получават при традиционните системи.

Инженерите на Ford разработиха технологията в сътрудничество със специализиран външен доставчик, който произвежда точно такива контейнери за хранителната промишленост. Според Кристиан Гийзен, инженер по безопасност във Ford Европа, идеята е била да се намери решение, което да позволи бързо активиране при по-ниски температури и по-голяма надеждност.

Резултатът е система, която се активира за милисекунди

и създава допълнителен защитен слой между пътниците. Тази технология е една от причините, поради които новият Ford Explorer EV получи максималната оценка от пет звезди в тестовете за безопасност на Euro NCAP.

Снимки: производителите

Ford има дълга история на иновации в областта на автомобилната безопасност. Компанията е сред първите, които въвеждат предпазни стъкла още през 1927 г., а в средата на 80-те години на миналия век американската фирма започва масово производство на ABS спирачни системи, които сега са стандартни в почти всички автомобили.