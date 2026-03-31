Volvo, Toyota и Mercedes ще правят заедно водородни камиони

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Volvo Group, Daimler Truck (производителят на камиони Mercedes-Benz) и Toyota Motor Corporation официално обявиха, че обединяват усилията си за разработване и производство на водородни горивни клетки за тежкотоварни камиони.

Трите гиганта ще си сътрудничат в разработката, производството и комерсиализацията на системи с горивни клетки, за да ускорят декарбонизацията на транспортния сектор.

Основните характеристики на техните водородни камиони, като Mercedes-Benz GenH2 и бъдещите модели на Volvo FH Hydrogen, са проектирани да съперничат на дизеловите машини по отношение на пробег и полезен товар.

Пробегът на водородните камиони е над 1000 км с едно зареждане. Това се постига чрез използването на течен водород (LH2), който има по-висока енергийна плътност от газообразния.

Системата обикновено се състои от два модула по 150 kW, осигуряващи общо 300 kW (около 400 к.с.) непрекъсната мощност.

Камионите включват литиево-желязо-фосфатна (LFP) батерия (около 70-101 kWh), която помага при пикови натоварвания (ускорение или изкачване) и рекуперира енергия при спиране.

Пълно зареждане на резервоарите (около 80–88 кг водород) отнема между 10 и 15 минути.