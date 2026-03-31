КФН учи как да се инвестира

Комисията за финансов надзор стартира кампанията „Инвестирай безопасно", с която цели да повиши финансовата култура на българите и да ги предпази от грешки и измами при инвестиции, съобщиха от регулатора.

Според проучване на "Евробарометър" 55% от българите често попадат на дезинформация, което е най-високият дял в ЕС. Успоредно с това липсват базови финансови знания, а все повече млади хора попадат в дългова спирала. Още по-показателни са резултатите от изследване на агенция „Тренд" – 73% от хората у нас не спестяват, а инвестиции правят едва 8%. Делът на тези, които категорично заявяват „не инвестирам", достига 90%.

Новата платформа на КФН https://www.fsc.bg/invest-safely/ събира на едно място информация, насочена към хора без опит. Акцентът не е просто върху това как да се инвестира, а как да се инвестира безопасно. Сайтът води потребителите през целия процес - от първата стъпка до управлението на инвестицията. Обясненията са поднесени разбираемо и практически, без сложен финансов жаргон.

Посланието на кампанията е, че инвестирането не е само за богатите. Напротив – то е инструмент за финансова стабилност. Инвестирането дава възможност средствата да работят, да носят доходност, да създават сигурност и да помагат за постигане на дългосрочни цели. КФН поставя акцент върху няколко ключови ползи - по-висок потенциал за доходност, по-добро планиране на бъдещето, изграждане на финансова дисциплина, разпределяне на риска чрез диверсификация.

Един от най-полезните елементи на инициативата е ясната структура за начинаещи инвеститори. Процесът започва с определяне на личните финансови цели – дали става дума за спестяване за жилище, образование или пенсия. Следва оценка на риска – колко колебания в стойността сме готови да понесем. Едва след това идва изборът на инструмент – акции, облигации, фондове или по-рискови активи като криптовалути.

КФН поставя силен акцент върху сигурността. Една от най-честите грешки на начинаещите инвеститори е да се доверят на нерегламентирани платформи или „бързи печалби", рекламирани онлайн. Затова сайтът дава директен достъп до списъците с лицензирани инвестиционни посредници. Проверка на посредника е първата и задължителна стъпка преди всяка инвестиция.

Кампанията представя различни възможности за инвестиране - от традиционни инструменти като акции и облигации до колективни инвестиционни схеми и криптоактиви. Подходът е балансиран – показват се не само възможностите за печалба, но и рисковете. Целта е информиран избор, а не бърза доходност.