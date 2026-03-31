Цените на бензина в САЩ се покачиха над 4 долара за галон за първи път от 2022 г.

Цената на бензина в САЩ днес премина границата от 4 долара за галон (3,78 литра) за първи път от 2022 г., според най-новите данни на Американската автомобилна асоциация (American Automobile Association - AAA), информира Асошиейтед прес.

Средната цена на галон обикновен бензин в САЩ вече е 4,02 долара - с над един долар повече, отколкото преди началото на американско-израелските атаки срещу Иран на 28 февруари. За последно шофьорите в САЩ плащаха над 4 долара за галон бензин преди почти четири години, след руската инвазия в Украйна.

Въпреки че средната цена на бензина премина 4 долара за галон днес, шофьорите в някои щати плащат доста над тази цена от седмици. Разликите в цената на бензина в отделните американски щати се обяснява с различните фактори зад ценообразуването, включително различни данъчни ставки и транспортни разходи.

Цените на суровия петрол – основната суровина, от която бива произвеждан бензина – скочиха след началото на конфликта в Иран и останаха силно колебливи. Войната причини сериозни прекъсвания на веригата за доставки и съкращения на добивите на петрол от страна на големите производители в Близкия изток.

Шофьорите по целия свят също се сблъскват с по-високите цени на бензина вследствие на войната. В Париж, например, бензинът струва 2,34 евро за литър (2,68 долара), което се равнява на около 10,27 долара за галон.

Поскъпването на бензина може да забави икономиката и да ускори инфлацията

По-високите цени на бензина оказват влияние върху потребителите и бизнеса, тъй като много домакинства продължават да се сблъскват с по-високи разходи за основни жизнени потребности. Тъй като шофьорите плащат повече за бензин, много от тях може да бъдат принудени да съкратят разходите си за други стоки, посочва АП.

По-скъпото гориво може също да доведе до повишаване на други разходи - от сметки за комунални услуги до цените на много стоки, които потребителите купуват всекидневно.

Според анализатори в близко бъдеще се очаква поскъпване на хранителните стоки, тъй като транспортните разходи за бизнеса растат.

Очаква се също превозът на други товари също да бъде засегнат.

Дизеловото гориво в САЩ - използвано от много товарни и куриерски камиони - в момента струва средно 5,45 долара за галон, докато преди началото на войната бе около 3,76 долара за галон, според данни на AAA.

Освобождаване на резерви в опит да се намалят цените

В търсене на известно облекчение на цените на петрола страните членки на Международната агенция за енергията (МАЕ) се ангажираха да освободят 400 милиона барела петрол от стратегическите си резерви. Това включва и освобождаването на 172 млн. барела петрол от страна на САЩ, пише БТА.

Администрацията на президента Доналд Тръмп също така облекчи санкциите си срещу Венецуела, както и временно тези срещу Русия, за да позволи достъп до петрола им.

Белият дом също така заяви, че за 60 дни отменя изискването превозът на товари между пристанищата в САЩ да се извършва само с американски кораби, съгласно като така наречения Закон на Джоунс, който е в сила от повече от век.