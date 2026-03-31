От утре отменят водния режим в Брезник

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Инвестициите на турски компании у нас достигат близо 3 млрд. долара

Министър Младенова и посланикът на Турция обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в сферата на инвестициите и иновациите

Министър Младенова и посланикът на Турция обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в сферата на инвестициите и иновациите

Задълбочаване на двустранните икономически отношения и нови партньорства между български и турски компании в различни сектори от взаимен интерес обсъдиха министърът на иновациите и растежа Ирена Младенова и посланикът на Турция Н. Пр. Мехмет Саит Уянък.

„Турция е сред водещите икономически партньори на България, а много компании от южната ни съседка са избрали България като предпочитана дестинация за своята дейност", подчерта министър Младенова. Тя акцентира върху Интерактивната инвестиционна карта на България на сайта на Министерството, съвместна разработка на МИР и БАИ, и я очерта като полезен инструмент за инвеститорите.

Посланик Уянък посочи от своя страна, че се наблюдава засилен интерес от турски компании да инвестират у нас. По думите му инвестициите от южната ни съседка в България достигат близо 3 млрд. щатски долара.
Коментирани бяха и възможности за обмяна на опит в сферата на иновациите в отбраната и разработването на продукти с двойна употреба, което да създаде нови възможности за иноваторите и компаниите от двете страни.

По линия на програмата за иновации на НАТО - DIANA министър Младенова обърна внимание, че България и Турция разполагат с тестови центрове, а София тех парк подготвя кандидатурата си за акселератор към мрежата. В южната ни съседка вече има действащ ускорител по линия на DIANA и съвместно партньорство ще бъде от полза за стартиращите компании в сферата.

Министър Младенова и посланикът на Турция обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в сферата на инвестициите и иновациите

