НСИ: Ръстът на разходите за туристически пътувания на българите се забавя до 10,5 на сто през 2025 г.

Разходите за туристически пътувания на хора на 15 и повече години през 2025 г. се увеличават с 10,5 на сто спрямо 2024 г. и достигат 4 469 800 000 лева (2 285 372 450,57 евро), като тези в страната възлизат на 2 398 000 000 лв. (1 226 077 931,11 евро), а в чужбина - на 2 071 800 000 лева (1 059 294 519,46 евро), показва окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), оповестени на интернет страницата на институцията.

Разходите за лични пътувания (в т.ч. и туристически пакети) представляват 95,1 на сто от общите разходи и нарастват с 9,2 на сто в сравнение с 2024 г., а тези за професионални пътувания са 4,9 на сто и нарастват с 43,9 на сто на годишна база, пише БТА.

Справка в НСИ показва, че през 2024 г. разходите за туристически пътувания на българите са белязали ръст с 18,8 на сто спрямо 2023 г., достигайки 4 045 600 000 лв. (2 068 482 434,57 евро), като направените в страната разходи също са били повече спрямо тези в чужбина. Разходите за лични пътувания (в т.ч. и туристически пакети) са били 96,2 на сто от общите разходи и са нараснали с 18,7 на сто в сравнение с 2023 г., а тези за професионални пътувания са били 3,8 на сто с ръст от 19,7 на сто на годишна база.