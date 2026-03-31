Димитър Радев: Геополитиката вече е част от цените, инфлацията у нас може да стигне 5%

Геополитическото напрежение и конфликтите в Близкия изток вече не са просто външен фон, а директен фактор, който формира цените на енергията, инфлационните очаквания и икономическото доверие в България. Това обяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на среща с ръководители на дипломатически мисии в София.

Централната банка е направила анализ на ефектите от по-високите международни цени на енергията върху българската икономика. Данните сочат, че инфлацията остава силно зависима от външната среда. Базовият сценария предвижда средногодишна инфлация от около 3,7% през 2026 г. При ескалация на конфликтите и нови шокове при горивата, поскъпването може да бъде стигне и 5%.

Радев посочи, че основното предизвикателство пред България е способността на политическата система да произведе устойчиво управление. Той посочи, че фрагментираните парламенти и скъсените хоризонти на политиките отслабват последователността на реформите и фискалната дисциплина.

Управителят на БНБ изведе три основни канала, по които геополитиката се пренася директно в икономиката. Тона са цените на енергията, веригите на доставки и инвестиционните решения, които се диктуват от геополитически съображения, а не само от икономическа логика.

Радев каза още, че като част от евросистемата, БНБ вече участва пряко във формирането на общата парична политика на Европа. Членството ни в еврозоната засилва макроикономическата опора на страната, но не отменя необходимостта от строга фискална дисциплина и повишаване на производителността.

Устойчивостта не може да бъде импровизирана. Тя се изгражда чрез институции, дисциплина и последователност", заключи управителят на централната банка.