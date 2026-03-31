Цените на тока в България се увеличават през втората половина на 2025 г. спрямо първата, а на природния газ - намаляват, по данни на Националния статистически институт (НСИ).

През периода юли - декември 2025 г. се увеличават цените на електрическата енергия за небитови клиенти с включени всички данъци, такси и ДДС в сравнение с периода януари - юни 2025 година. Най-голямо увеличение - с 13 на сто, е регистрирано в групата с годишно потребление между 20 000 и 70 000 МВтч., съобщи НСИ на интернет страницата си. През същия период и за битовите клиенти се наблюдава повишение на цените на електрическата енергия с включени всички данъци, такси и ДДС. Най-голямо увеличение - с 5,2 на сто, е регистрирано при най-големите битови потребители в групата с потребление над 15 000 кВтч.

Справка в НСИ сочи, че през периода януари - юни 2025 г. цените на електрическата енергия за небитови клиенти намаляват в сравнение с периода юли - декември 2024 г., с изключение на повишението от 6,9 на сто при най-малките небитови клиенти в групата с годишно потребление под 20 МВтч. През същия период за битовите клиенти е имало повишение на цените на електрическата енергия за всички групи, като най-голямо увеличение - със 7,7 на сто, е регистрирано при най-малките битови клиенти в групата с годишно потребление под 1000 кВтч.

На годишна база, през 2025 спрямо предходната 2024 година, за всички групи небитови клиенти се наблюдава увеличение на цените на компонентите „Енергия и снабдяване“ и „Мрежа“. Най-голямо увеличение за компонент „Енергия и снабдяване" - със 7 на сто, е регистрирано в групата с годишно потребление между 70 000 и 150 000 МВтч, а за компонент „Мрежа“ - с 8,6 на сто, в групата с годишно потребление между 20 000 и 70 000 МВтч, пише БТА.

За битовите клиенти, на годишна база, при всички групи клиенти цените на компонентите „Енергия и снабдяване“ и „Мрежа“ също бележат повишение спрямо предходната година. Увеличението на компонент „Енергия и снабдяване“ е с над 13 на сто във всяка група, а за компонент „Мрежа“ най-голямо увеличение - с 4,2 на сто, е регистрирано в групата на най-малките потребители, и групата с годишно потребление между 1000 и 2500 кВтч.

Цени на природен газ

През периода юли - декември 2025 г. цените на природния газ за небитови клиенти с включени всички данъци, такси и ДДС намаляват значително за всички групи в сравнение с периода януари - юни 2025 година. Най-голямо намаление - с 20,4 на сто, е регистрирано в групата с годишно потребление между 100 000 ГДж и 1 000 000 ГДж. През същия период се наблюдава и значително намаление на цените на природния газ с включени всички данъци, такси и ДДС за всички групи битови клиенти. Най-голямо намаление - с 15,2 на сто, е регистрирано за най-малките потребители в групата с годишно потребление до 20 ГДж и най-масовата група потребители с годишно потребление между 20 ГДж и 200 ГДж.

Справка в НСИ показва, че през периода януари - юни 2025 г. цените на природния газ за небитови клиенти се увеличават за всички групи в сравнение с периода юли - декември 2024 година. През същия период се наблюдава и увеличение на цените на природния газ за всички групи битови клиенти.