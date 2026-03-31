Синдикатът беше отклонен от основната си функция и превърнат в инструмент за чужди интереси

Спор за ръководството на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ) избухна в началото на този месец. На 11 март е проведено извънредно общо събрание на синдиката, на което за председател е избран Петко Александров. От предишното ръководство обаче оспорват в съда решението, а съдът е спрял вписването на Александров до произнасяне по спора. Поради това СТСБ имал легитимно избрано ръководство в лицето на Любомир Дренски и Иван Дражев.

– Г-н Александров, съдът е отказал да ви впише като председател на Съюза на транспортните синдикати в България (СТСБ). Каква е причаната и вярно ли е твърдението, че има изключени членове?

– Съдът не е отказал вписване. Става дума за процедурна ситуация – докато текат съдебни производства, не може да има окончателно вписване. Важно е да се знае, че има съдебно спиране от 20 февруари 2026 г. по отношение на заявени промени в Управителния съвет. Това означава, че тези промени не са стабилизирани и не могат да се противопоставят на трети лица.

Искам да подчертая ясно - няма изключени членове от СТСБ. Тези твърдения са част от спора и не почиват на признато и вписано положение. Предоставили сме на работодателите официални документи, които показват, че лица, подписвали протоколи през март 2026 г., не са част от действащия вписан състав на Управителния съвет. Следователно техните действия не пораждат правни последици.

Призоваваме работодателите да работят с легитимни представители. В противен случай има риск от ограничаване на синдикални права и опорочаване на социалния диалог. В момента се прави опит за подмяна на реалната представителност, но това не може да стане извън закона.

- Извънредният конгрес, на който бяхте избран за председател на СТСБ, легитимен ли е? И защо има напрежение около решенията?

– Извънредният конгрес беше свикан напълно уставно, включително обявен в „Държавен вестник", след месеци на сериозно напрежение и реално блокирана работа на организацията. Делегатите взеха решение за смяна на ръководството, защото то беше абдикирало от основните си функции – да бъде до членовете и да защитава правата им.

За двете години управление СТСБ загуби доверие и способност да защитава синдикалните си структури. Водещи организации останаха без колективни трудови договори. Натрупаха се сериозни нарушения - неизпълнение на решения на колективни органи, самоволни действия, непрозрачно управление на средства.

Най-тревожното беше отношението към самите членове. За първи път се стигна до липса на диалог и дори физическо ограничаване на достъпа до синдиката. Сградата беше заключена, събранията се възпрепятстваха, а членове на ръководни органи не бяха допускани.

На практика синдикатът се оттегли от ролята си и започна да прилича на частно НПО, обслужващо лични и външни интереси. Видяхме и опити за подмяна на активни представители с хора без синдикален опит. Ще го кажа директно - вместо да бъде лидер, предишният председател често отсъстваше. Докато тук се водеха тежки преговори, той беше в чужбина, без ясна полза за организацията, а средствата от членския внос отиваха за командировки.

– Какви ще бъдат първите ви действия, ако бъдете вписан като председател?

– Първо ще отворим отново синдикалната къща за хората. Синдикализъм не се прави нито онлайн, нито от чужбина. Всеки член трябва да има достъп до подкрепа и експертна помощ. Ще върнем синдиката на масата на преговорите и ще работим за подписване на колективни трудови договори, които бяха пропуснати. Ще сложим край на непрозрачните практики. Най-важното е да върнем усещането за сигурност. Хората трябва да виждат реален резултат – по-добри условия на труд, по-добро заплащане и защита.

– Как ще върнете доверието в организацията след тези скандали?

– С прозрачност и ясни действия. Организацията премина през тежък период, но може да се възстанови. Ще се концентрираме върху същността – силен, активен и независим синдикат, който защитава хората. Такъв беше СТСБ до 2023 г. и такъв може да бъде отново. Имаме ясна цел - да върнем нормалността и авторитета на синдиката. С подкрепата на членовете съм убеден, че ще успеем.