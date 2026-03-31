Уолстрийт откри последната търговия за март с уверен растеж

С растеж на индексите започна последната за март сесия на Уолстрийт на фона на подновени надежди,че конфликтът между САЩ и Иран може скоро да приключи, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се покачи с 1,11 на сто до 45 716,59 пункта малко след откриването на търговията - към 16:47 часа българско време, съобщи БТА.

По-широкообхватният S&P 500 наддаде с 1,39 на сто до 6431,68 пункта, а високотехнологичният Nasdaq - с 1,73 на сто до 21 154,209 пункта. Технологичният сектор, който беше под натиск от началото на конфликта с Иран преди малко повече от месец, отбеляза възстановяване, като акциите на "Енвидиа" (Nvidia) скочиха с 2,24 на сто, а на "Майкрософт" (Microsoft) – с 2,32 на сто.

Цените на петрола поеха нагоре днес, след като Блумбърг съобщи, че Иран е ударил кувейтски петролен танкер във водите около Дубай. От пресслужбата на властите в Дубай заявиха в публикация в "Екс", че не няма данни за ранени и че "безопасността на всички 24 членове на екипажа е подсигурена".

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се повишиха с 4 на сто и се търгуват за над 117 долара за барел, а фючърсите на американския лек суров петрол (WTI) отбелязаха ръст от близо 1 на сто до над 103 долара за барел.