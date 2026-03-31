Цената на петрола на ОПЕК спадна под 118 долара за барел

Петрол СНИМКА: Pixabay

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) в петък спадна до 117,12 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел. 

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 118,11 долара в петък. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел. 

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 140,73 долара за барел, отчетена на 3 юли 2008 година, пише БТА. 

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Петрол СНИМКА: Pixabay

