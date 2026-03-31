Обединените арабски емирства вдигат цените на горивата от април

Цените на горивата в Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще бъдат значително повишени от април, обяви днес Комитетът по цените на горивата на Емирствата, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

Цената на премиум бензина А98 ще нарасне от 2,59 дирхама (около 0,71 щатски долара) до 3,39 дирхама (0,92 долара) за литър от 1 април, което представлява увеличение от 30,9 процента.

Цената на бензина 95 Special ще се повиши съответно от 2,48 дирхама (0,68 долара) на 3,28 дирхама (0,89 долара) за литър, или с 32,3 процента. Бензинът E-Plus 91 ще нарасне от 2,40 дирхама (0,65 долара) на 3,20 дирхама (0,87 долара) за литър, което отговаря на 33,3-процентов ръст.

Цената на дизеловото гориво ще бъде покачена по-рязко – със 72,4 процента, като литър дизел ще се продава за 4,69 дирхама (1,28 долара) на литър спрямо 2,72 дирхама (0,74 долара) през март.

Предстоящото поскъпване на горивата в ОАЕ следва обявеното скромно повишение на цените през март.

ОАЕ е в процес на дерегулация на цените на горивата от 2015 г., привеждайки вътрешните цени в съответствие с международните пазари.

Цените на суровия петрол – основната суровина, от която бива произвеждан бензина – скочиха след началото на конфликта в Иран и останаха силно колебливи. Атаките на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите ирански атаки срещу страни от региона, включително ОАЕ, причиниха сериозни прекъсвания на веригата за доставки и съкращения на добивите на петрол от страна на производителите в Персийския залив.