Евтин внос срива цената на млякото, министър иска фермери сами да ограничат количествата в целия ЕС (Обзор)

Брюксел може да плаща компенсации, ако производители свият добива

Млякото в България става все по-евтино за изкупуване, а за фермерите става все по-скъпо да го произвеждат. А причината - внос на евтина суровина отвън, която изкривява пазара. С тези думи служебният министър на земеделието Иван Христанов поиска в Брюксел от колегите от останалите държави да се задейства мярката за доброволно намаляване на доставките. Според Христанов това е начин за бързо стабилизиране на пазара.

В такива ситуации Европа трябва да използва всички инструменти, с които разполага. Ако трябва, и средства от резерва, посочи още министърът.

Анализ на Комисията за защита на конкуренцията, представен наскоро от шефа на регулатора Росен Карадимов, също предупреждава, че млечният сектор е в критично състояние. За последните 4 години производството на млечни продукти е намаляло с 25%, докато вносът се е увеличил с над 40%. Това практически означавало заличаване на един класически български подотрасъл.

Мярката с доброволното намаляване на доставките означава фермерите сами да ограничат производството на мляко, срещу което обаче да получат компенсации. В момента българският млечен сектор е подложен на силен натиск от вноса на краве мляко от Западна Европа на цени от 30-35 евроцента за литър, което пристига в страната. Основният проблем е

липсата на нормативни изисквания за произхода,

когато се използва за традиционни продукти като българското бяло саламурено сирене, коментира Симеон Караколев - съпредседател на националната овцевъдна и козевъдна асоциация. По думите му това позволявало на мандри да преработват евтината вносна суровина вместо българска, което води до драстичен срив в изкупните цени на вътрешния пазар. А в резултат българските животновъди са принудени да продават продукцията си под себестойност, което ги изправя пред фалити.

За прилагането на мярката с доброволното намаляване на количествата настояха първоначално фермери от Европа, където млекопроизводството е доста по-силно развито. Затова преди месец ЕК обяви, че подготвя спешен план за стабилизиране на сектора, след като редица държави членки, сред които Италия, Румъния, Словакия и Германия, предупредиха за сериозен натиск върху фермерите заради нестабилни пазари, свръхпредлагане и рязко поевтиняване на суровото мляко.

Обсъждат се и засилване на частното съхранение на

млечни продукти, подкрепа за ликвидност и извънредни промоции за увеличаване на потреблението.

Към момента ЕК все още не е представила конкретен пакет от мерки, като обсъжданията продължават и решенията се очакват след постигане на консенсус между държавите.