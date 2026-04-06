Новите правила по директивата въвеждат строги срокове за реакция и глоби до 10 млн. евро.

Киберсигурността вече не е само технически въпрос, а част от управленската отговорност на компаниите. С транспонирането на европейската директива NIS-2 в българското законодателство бизнесът е изправен пред нови изисквания, по-строг контрол и сериозни санкции при киберинциденти. Новият Закон за киберсигурност разширява значително обхвата на компаниите, които попадат под регулацията - до 18 ключови сектора от икономиката, включително енергетика, транспорт, финансови услуги, здравеопазване и дигитална инфраструктура. Едно от основните изисквания е бързата реакция при инцидент. Компаниите трябва да подадат първоначално уведомление до компетентните органи в рамките на 24 часа, а до 72 часа и междинен доклад с повече информация.

При неспазване на правилата от 1 юли 2026 година санкциите могат да достигнат до 10 милиона евро (DP1) или процент от годишния оборот на компанията. Освен това се въвежда и лична управленска отговорност.

„С NIS-2 киберрисковете вече не са само технологичен проблем. Те се превръщат в управленски и финансов риск, който трябва да бъде част от стратегическото планиране на всяка компания“, коментират експерти по киберсигурност в ЛЕВ ИНС.

Какво се случва при кибератака

В последните години кибератаките се превърнаха в едно от най-сериозните предизвикателства за бизнеса. Най-често срещаните сценарии включват блокиране на системи чрез ransomware, изтичане на чувствителни данни и временно спиране на бизнес операциите. Последствията често са значителни – загуба на приходи, разходи за IT експертиза и възстановяване на системи, правни консултации, както и потенциални искове от клиенти и партньори. В подобни ситуации компаниите трябва не само да възстановят технологичната си инфраструктура, но и да управляват комуникацията с клиенти, регулатори и партньори.

Финансова защита при киберинцидент

Именно в този контекст все по-голямо значение придобива киберзастраховането. Продуктът „Кибер Лев“ на ЛЕВ ИНС е разработен с цел да покрива основните финансови последствия от киберинциденти.

Застраховката включва компенсация при прекъсване на дейността вследствие на кибератака, разходи за възстановяване на данни и системи, както и покритие при изтичане на лични данни.

Полицата обхваща също случаи на киберизнудване, правна защита при претенции от трети лица и подкрепа за управление на кризисни комуникации и репутационни рискове.

„Дори най-добре защитените системи не могат да гарантират абсолютна сигурност. Затова все повече компании търсят инструменти, които да осигурят финансова стабилност и експертна подкрепа при евентуален киберинцидент“, допълват от ЛЕВ ИНС.

Време за подготовка

Периодът до 1 юли 2026 г. дава на бизнеса възможност да се подготви за пълното прилагане на новите правила. До тази дата санкциите за първоначални нарушения се прилагат в намален размер. Експертите съветват компаниите да използват този период за анализ на киберрисковете, въвеждане на вътрешни политики за сигурност и изграждане на адекватна финансова защита. В условията на новата регулаторна рамка киберсигурността се превръща в ключов елемент от управлението на риска, а подготовката днес може да се окаже решаваща за устойчивостта на бизнеса утре.