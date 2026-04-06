Време е да се научим да управляваме парите за втора пенсия

В задаващите се горещи дебати по реформа на пенсионната система в помощ на своите читатели "24 часа" подготви поредицата "Умно за пенсиите". Целта ни е да им разясним някои теми от изключителна важност, оставащи встрани от най-популярния разговор за размера на вноската и пенсионната възраст. Водени от разбирането, че тристълбовият модел трябва да се разглежда в цялост не в конкуренция между отделните компоненти, ще разкажем детайли за втория и третия стълб. И някои умни решения, които могат да гарантират спокойствие на бъдещите пенсионери.

От 1 септември можем да избираме три начина на осигуряване

От 1 януари 2027 година във фондовете за втора пенсия влиза мултифондовата система, която трябва да позволи значително по-големи натрупвания в личните партиди на хората и съответно отпускането на значително по-голяма допълнителна пенсия, когато навършат необходимата възраст. Това предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), които бяха обнародвани през март.

В оставащите месеци до края на ноември е времето, в което българите е добре да се информират как могат да управляват осигуровките си за втора пенсия, така че да извлекат максимална полза. Защото системата вече ще дава възможност парите в персоналните партиди да се управляват активно от осигурения, точно както би направил с останалите си спестявания. А и брутните вноски в пенсионните партиди са гарантирани и защитени от загуба.

Какво представляват мултифондовете

Досега, независимо каква е възрастта на човека, осигуровките за втора пенсия постъпваха в универсален фонд. И се управляваха по един и същи начин, който към момента е по-скоро консервативен. Това реално ограничава доходността, която могат да носят тези спестявания, особено при младите, които все още нямат и големи натрупвания от вноски. Те на свой ред имат дълъг инвестиционен хоризонт пред себе си, който им дава възможност за повече инвестиции с променлив доход, които да им донесат по-висока възвръщаемост.

Според новите правила осигурените вече ще могат да избират от три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен, в зависимост от възрастта си. Първият избор започва на 1 септември и завършва в края на ноември т.г.

Динамичният ще е за хората, които не са навършили 50 години. В него много по-голяма част от парите ще могат да се инвестират в доходоносни инструменти като акции, корпоративни облигации и съответно да увеличават много по-бързо партидата на човека. С важното уточнение, което носи спокойствие - че Комисията за финансов надзор контролира всекидневно инвестициите на пенсионните компании. Освен че има всекидневен надзор, новите промени в закона предвиждат още по-високи изисквания към инвестиционните политики на пенсионните фондове и служителите в звената им за управление и вземане на решения.

“Важно е хората да знаят, че реформата не означава поемане на неограничен риск. Инвестициите продължават да се извършват в рамките на строго регулирана среда, с ясни количествени ограничения, диверсификация и всекидневен надзор от регулатора - Комисията за финансов надзор. Брутните вноски на гражданите в капиталовите пенсионни стълбове са гарантирани в закона и се наследяват, за разлика от тези към Националния осигурителен институт”, подчерта в интервю за БТА Евелина Милтенова, председател на Управителния съвет на асоциацията на пенсионните дружества.

Според мултифондовия модел хората на възраст между 50 и три години преди навършване на пенсионна възраст ще се осигуряват в балансиран подфонд. По-рисковите, но и по-доходоносни инвестиции в акции се ограничават в сравнение с динамичния подфонд, но пък се увеличават инвестициите в сигурни инструменти като държавни ценни книжа.

В последните три години преди пенсиониране хората ще бъдат прехвърляни в консервативен подфонд, където доходността ще е значително по-ниска, но неговата цел е да съхрани вече натрупаната сума, за да се запази максималният обем на партидата, преди да започне изплащането на втора пенсия.

Тук идва голямата роля на личния избор

Наесен за първи път осигурените лица ще могат да решат сами в какъв подфонд искат да е персоналната им партида. Може хора над 50 г. да уведомят пенсионното си дружество, че искат не да са в балансиран, а в динамичен или в консервативен подфонд. Може и млад човек да иска да е в консервативен. Всичко е позволено - но трябва активност на гражданите и те да се свържат с дружеството, където се трупат парите им за втора пенсия. Единствено не е възможно три години преди пенсия да си в различен от консервативния подфонд. И логиката на това решение е много ясна - целта е да не се подлага дори на минимален риск натрупаната сума в партидата и по-точно - постигнатата доходност.

Лицата, които не подадат заявление в какъв подфонд искат да са, ще бъдат автоматично разпределяни според възрастта им от пенсионното дружество.

“Една от най-съществените промени, които въвежда мултифондовият модел, е, че за първи път се дава възможност на осигурените хора да правят избор как да се управляват техните лични спестявания. Всеки осигурен ще има възможност да избере през пенсионното си дружество инвестиционен профил, съобразен с неговата възраст и индивидуална толерантност към риск”, обясни Евелина Милтенова.

Правото на избор не е само за това в какъв подфонд да се управляват осигуровките за втора пенсия, но и за това коя компания да го прави. Веднъж годишно осигурените лица имат право да сменят и подфонда, и дружеството. Това ще засили конкуренцията между отделните компании изцяло в интерес на осигурените лица, които ще получават максимална доходност по партидите си.

Въвежда се и нов механизъм за определяне на минималната доходност. До момента това правеше Комисията за финансов надзор и осигурените единствено можеха да следят дали техният фонд изпълнява това изискване. С промените в КСО се въвежда бенчмарк, спрямо който се измерва постигнатата доходност в различните подфондове от пенсионните компании. Това реално ще помогне отделните пенсионни фондове да бъдат сравнявани помежду си и спрямо международно признатите еталонни индекси на финансовите пазари.

И така хората сами ще могат да имат по-ясна представа дали техните пари се управляват добре, или не на база показателите на световните пазари и останалите пенсионни фондове.