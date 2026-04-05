Централната банка на Китай ще извърши операция за обратно изкупуване на стойност 800 млрд. юана

Централната банка на Китай ще извърши операция за обратно изкупуване на стойност 800 млрд. юана Снимка: Китайска медийна група

Китайската народна банка обяви, че на 7 април ще проведе операция за обратно изкупуване (репо-сделка) на стойност 800 млрд. юана (около 116 млрд. щатски долара). Целта е да се поддържа достатъчна ликвидност в банковата система. Операцията ще бъде с фиксиран обем и ще се осъществи чрез търг с лихвено наддаване. Одобрените оферти ще бъдат определени на различни ценови нива, което позволява по-гъвкаво разпределение на средствата, съобщава КМГ. 

Инструментът „обратно изкупуване" беше въведен през октомври 2024 г. като част от усилията за по-ефективно управление на ликвидността. Тези операции се провеждат ежемесечно със срок до една година. Новият механизъм разширява инструментите на паричната политика. Той допълва вече съществуващи мерки като временни репо и обратни репо операции, както и покупко-продажба на държавни облигации. Целта е да се осигури стабилност и предвидимост на финансовата система.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

