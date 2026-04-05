Централната банка на Китай ще извърши операция за обратно изкупуване на стойност 800 млрд. юана

Китайската народна банка обяви, че на 7 април ще проведе операция за обратно изкупуване (репо-сделка) на стойност 800 млрд. юана (около 116 млрд. щатски долара). Целта е да се поддържа достатъчна ликвидност в банковата система. Операцията ще бъде с фиксиран обем и ще се осъществи чрез търг с лихвено наддаване. Одобрените оферти ще бъдат определени на различни ценови нива, което позволява по-гъвкаво разпределение на средствата, съобщава КМГ.

Инструментът „обратно изкупуване" беше въведен през октомври 2024 г. като част от усилията за по-ефективно управление на ликвидността. Тези операции се провеждат ежемесечно със срок до една година. Новият механизъм разширява инструментите на паричната политика. Той допълва вече съществуващи мерки като временни репо и обратни репо операции, както и покупко-продажба на държавни облигации. Целта е да се осигури стабилност и предвидимост на финансовата система.