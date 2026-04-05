Цените на яйцата в САЩ за Великден тази година са много по-ниски

Цените на яйцата в САЩ за Великден тази година са с около 60 процента по-ниски от рекордните максимуми, които достигнаха през 2025 г., което облекчава потребителите в разходите им за празниците, информира Асошиейтед прес.

Като причина за рязкото поскъпване на яйцата през първите пет месеца на 2025 г. бе сочен птичият грип и развитието на силно заразната болест е важен фактор за сегашните по-ниски цени. Епидемията принуди фермерите и промишлените производители да ликвидират цели ята от кокошки носачки. Но отшумяването на заболяването през втората половина на миналата година допринесе за възстановяване на доставките на яйца, посочва Марк Джордан, изпълнителен директор на института за изследване на земеделския сектор "LEAP маркет аналитикс" (LEAP Market Analytics).

Упоритата болест все още нанася щети на птицефермите в САЩ, като и през март броят на засегнатите ята се е увеличил. Фермерите обаче усилено заместват загубените птици - между юли 2024 г. и юли 2025 г. броят на излюпените пилета с перспектива да станат кокошки носачки, се е увеличил с 8 процента. Това е първото трайно и значително увеличаване на тази порода пилета от избухването на епидемията от птичи грип през 2022 година, посочва Джордан.

За понижаване на цените е допринесло и решението на администрацията на президента Доналд Тръмп от миналата година за внос на близо 1 млрд. яйца, макар че оттогава вносът се е върнал към по-нормални нива. Миналата година САЩ също така са изнесли по-малко яйца, за да се подсили вътрешният пазар.

Това, което е добро за потребителите, не винаги обаче е добро за фермерите, отбелязва АП. За производителите е трудно да покриват разходите си при намаляващи цени на яйцата, предвид и че може да им се наложи да плащат повече за фуражи, включително царевица и соя, на фона на войната в Иран, пише БТА.