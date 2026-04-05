3 цента скок в цената на дизела за ден (Графика)

От 1 март досега дизелът е поскъпнал с 0,45 евро за литър

С 3 цента е поскъпнал дизелът у нас само за ден. Това показват данните на Националната агенция за приходите.

НАП публикува всеки ден на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95.

Според данните на агенцията към 4 април средната цена за литър дизел е 1,74 евро. Бензинът запазва цената си от 1,46 за литър.

При дизеловото гориво се отчита поскъпване от 6 цента само от началото на месец април.

От 1 март досега дизелът е поскъпнал с 0,45 евро. При бензинът покачването е по-плавно - от 1,26 евро за литър на 1 март до 1,46 евро към 4 април.

Беше активирана компенсация заради поскъпването на горивата, след като три поредни дни дизелът държеше средна цена от 1,60 евро. Тя ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност. Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 г.

Министърът на труда и социалната политика обяви, че помощите от 20 евро за март ще бъдат преведени по сметките на хората до средата на месец април. Около 60 000 са подадените заявления за компенсацията