Северна Македония намали акциза на горивата

Правителството на Република Северна Македония прие на извънредно заседание днес решение за намаляване на акцизите на горивата, като акцизът на дизела се намалява с 4 денара (0,06 евро) на литър, а на безоловния бензин от 95 и 98 октана - с 2 денара (0,03 евро) на литър, предаде МИА.

Решението бе обявено на пресконференция от премиера Християн Мицкоски, който посочи, че по този начин цените на горивата "ще спаднат драстично".

Той добави, че на днешното правителствено заседание е решено също намаленият ДДС върху горивата от 18 на 10 процента да остане в сила до края на обявеното кризисно положение, което изтича на 20 април.

Мицкоски посочи, че без намаляването на акциза литър дизел щеше да струва около или над 102 денара (1,66 евро), а безоловният бензин от 95 или 98 октана щеше да бъде по-скъп с между 1,5 и 2 денара.

Той каза, че днес е разговарял и с компанията ОКТА, най-големия доставчик на горива в страната, и е било договорено удължаване до края на април на отстъпката от 3 денара на литър дизел и от 2 денара на безоловния бензин от 95 и 98 октана.

Вчера Мицкоски каза, че с тези мерки се очаква утре да няма поскъпване на дизела, а цените на бензина се очаква да спаднат с между 2 и 2,5 денара.

Той посочи, че намаляване на данъците и таксите ще струва на държавата "десетки милиони евро" от загубени приходи, но подчерта, че бюджетът остава достатъчно стабилен благодарение на отговорното харчене, пише БТА.