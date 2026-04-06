За 5 години работникът стана два пъти по-скъп

С най-ниското почасово възнаграждение обаче България все още догонва останалите в ЕС

Въпреки че България и през 2025 г. е на последно място в ЕС с най-ниско почасово възнаграждение за труд, разходите на работодателите за това са с най-висок ръст сред всички страни членки. Това показват публикуваните преди дни данни на Евростат.

Средно в ЕС през миналата година разходите за труд на работодателите са били 34,9 евро на час,

а само в еврозоната - 38,2 евро, сочат данните. Това е увеличение съответно с 4,1 и 3,8%.

Предимно в страните от Източна Европа обаче разходите на работодателите за труд растат с много повече, отколкото в развити икономики в Западна Европа. Сред онези, в които има най-голямо увеличение – от порядъка на десетина процента, се нареждат Румъния, Унгария, Хърватия, Словения, Литва. На другия край са Дания, Германия, Франция и скандинавските държави, а Малта бележат спад с 0,5%

В това отношение България продължава да е на върха. В сравнение с 2024 г. у нас разходите на работодателите за труд са се увеличили най-много – с 13,1%.

И не само това – страната ни има най-високия ръст на разходите за труд за последните 5 години, когато те са се увеличили почти двойно.

След нас са Полша с ръст от 66%, следвана от Румъния с 61,3%, Хърватия, Литва и Унгария, където е над 50%.

Тези разходи остават сравнително стабилни с неголеми изменения в Норвегия (5,5%), Швеция (6,1%) и Италия (10,6%), които отчетоха най-бавния ръст в Европа между 2021 и 2025 г.

Това, от една страна, се дължи на обстоятелството, че страните от Централна и Източна Европа са в позицията на догонващи. От друга страна обаче, този силен ръст поставя спирачки пред новите инвестиции особено в производствени дейности, тъй като разходите за труд са един от важните фактори, които определят дали една компания ще избере дадена дестинация за започване на бизнес.

Евростат прави разграничение между чистите разходи за труд, които съвпадат с почасовото възнаграждение, и общите разходи, в които са включени и съпътстващите. Това са здравните, пенсионните, социалните и други осигуровки.

В това отношение в Европа има съществени разлики. Делът на съпътстващите спрямо общите разходи за труд през 2025 г. възлиза на 24,8 на сто в ЕС и на 25,6 на сто в еврозоната.

Най-ниските дялове на разходите, които не са свързани със заплатата, са регистрирани в Румъния (4,8 на сто), Литва (5,5 на сто) и Малта (5,8 на сто). А най-високи са те във Франция – там почти една трета от разходите на работодателя - 32,3 на сто, са за осигуровки. В Швеция този дял е 31,7 на сто, а в Словакия (28,6 на сто).

В това отношение България е в златната среда

У нас почасовото възнаграждение е 10,5 евро, но общите разходи са 12 евро, което прави дела на осигуровките 12,5% - нито прекалено голям, нито много малък.

Въпреки това и двата показателя поставят България в дъното на таблицата за тези разходи и в позицията на догонваща. За сравнение, в Румъния този разход е 13,6 евро, а в Унгария - 15,2 евро.

Най-високи разходи за труд в ЕС са отчетени в Люксембург - средно 56,8 евро на час, Дания - 51,7 евро на час, и Нидерландия - 47,9 евро на час.