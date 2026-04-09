Да платиш с усмивка в магазина - екзотика, която ще замени картите

Биометричните трансакции стават все по-популярни, има ги и у нас

Да платим в магазина с усмивка - може да звучи екзотично, но всъщност е новият високотехнологичен разплащателен метод. За съжаление, не става въпрос да получим безплатно кафе и закуска само заради чара си. Но пък спестяваме време, усилия и намаляваме риска от злоупотреби, а услугата се предлага и в България.

Става въпрос за биометрично плащане чрез лицево разпознаване директно на касата. Вместо да сканираме банковата си карта, всъщност сканираме лицето си. Потребителите трябва да свалят приложение, в което се регистрират и добавят банковата си карта. Приложението няма достъп до информацията на клиентите.

Алгоритъмът анализира над 80 лицеви точки

и създава уникален биометричен вектор, без да съхранява реално изображение. Всички данни се криптират и не могат да бъдат възстановени като снимка. Плащанията се осъществяват чрез токенизация – банковите данни не се запазват в системата, а се заменят с криптиран идентификатор, достъпен единствено за банката. Системата използва биометрична идентификация с международен стандарт за защита.

Над 40 търговци у нас в повече от 300 локации разполагат към този момент с устройства, които позволяват такъв тип плащане. Въпреки малкия им брой България е сред пионерите в Европа. Преди няколко години подобна технология беше внедрена в Полша.

Тя използва биологични характеристики за проверка на самоличността преди обработка на плащане. Разчита се на уникални физически или поведенчески черти. Счита се, че тези методи осигуряват по-сигурен начин за трансакции, тъй като биометричните данни са по-трудни за възпроизвеждане или кражба, отколкото традиционните методи на плащане . В резултат на това се очаква световният пазар на биометрични карти да нарасне с близо 118% между 2024 и 2029 г.

Най-разпространеният вид биометрично удостоверяване е чрез

разпознаване на пръстови отпечатъци

Това е най-предпочитаният метод, вероятно поради широкото му използване в смартфоните. Разпознаването на лице обаче вече се превръща във все по-широко приета форма, вероятно набирайки популярност чрез интеграцията си с портфейли за смартфони. Технологиите за разпознаване на глас и ирис са по-слабо разпространени поради свързаните с тях технически предизвикателства и по-ниските нива на комфорт и познаваемост на потребителите. Съществува и метод, който сканира вените на дланта, като използва дълбок, невидим съдов модел, който е изключително труден за възпроизвеждане.

Биометричните плащания се използват не само при трансакции на дребно. Някои финансови институции ги интегрират в системи за достъп до сметки и удостоверяване на трансакции. Използва се все по-често и в цифровите портфейли, където потребителите могат да удостоверяват плащания или да имат достъп до билети, бордни карти и други услуги.

В здравните заведения биометричното удостоверяване може да осигури достъп до медицински досиета и да гарантира, че само оторизиран персонал може да получи чувствителна информация за пациентите. Правителства пък включват биометрични плащания в различни обществени услуги, включително програми за социално подпомагане, за да гарантират, че няма да има измами при помощите.

За бизнеса въвеждането на такива системи предлага набор от предимства. На първо място - по-бързи трансакции. Процесът на плащане се ускорява , намалявайки времето за трансакции и увеличавайки пропускателната способност на клиенти. Това може да доведе до по-високи обеми на продажби и подобрена потребителска удовлетвореност. Бизнесът може и значително да намали риска от измами. От друга страна, биометричните системи могат да предоставят ценни данни за поведението и предпочитанията на клиентите. Те могат да се използват за персонализиран маркетинг и програми за лоялност.

Предимства има и за потребителите. Разбира се, на първо място е сигурността. Биометричните данни са уникални за всеки човек и е трудно да се репликират или откраднат. Процесът на удостоверяване добавя слой сигурност, който помага за защита от измами и неоторизирани трансакции. Този тип плащане създава и удобство и улеснение – елиминира се необходимостта от запомняне и въвеждане на ПИН кодове или носене на множество карти. Това съкращава и времето за плащане и чакане на опашки. Биометричните платежни системи могат да помогнат за включване във финансовата система на хора, които може да нямат достъп до традиционни банкови услуги или които срещат трудности при запомнянето на ПИН кодове.

Има обаче и ограничения. Никоя технология не е безпогрешна и биометричните системи понякога могат да не успеят да разпознаят легитимни потребители или да удостоверят погрешно грешен човек. Такива грешки могат да доведат до разочарование на клиентите и потенциални нарушения на сигурността. Освен това необходимата инфраструктура все още не е универсално достъпна, което ограничава възможностите на потребителите да възприемат тази технология. Някои клиенти все още изразяват опасения относно начина, по който се съхраняват и използват биометричните им данни. Има забележима разлика в процента на приемане между възрастовите групи, като проучване от 2022 г. установява, че хората на възраст между 18 и 40 години, които не са запознати с биометричните плащания, показват по-голяма отвореност към използването им, отколкото тези, които са над 40 години.

Доклад на Мordor intelligence - организация, която извършва пазарни проучвания, прогнозира, че

световният пазар на биометрични карти ще достигне почти 18,4 млрд. щатски долара

до 2029 г. Пазарът беше оценен на 1,01 млрд. долара през 2025 г. По географско местоположение Азиатско-тихоокеанският регион доминира в този тип услуги и е генерирал 38,10% от глобалните приходи за 2025 г. За Близкия изток се прогнозира годишен ръст от 66,4% до 2031 г. В Китай например лицевото плащане е широко разпространен метод от няколко години.

Банковото дело, финансовите услуги и застраховането засега са с най-голям дял в тези услуги - 63,45%, тъй като банките издатели организират картови програми и притежават приходите от обмен. Търговците на дребно се нареждат на второ място, като вграждат функции за достъп на служителите и лоялност на клиентите с възможност за пръстов отпечатък. Правителствените агенции изпробват карти за разплащане с биометрична идентификация, за да ограничат изтичането на данни в социалните програми.

Хотелиерският сектор отчита годишен ръст от 61,8%, тъй като въвежда ключове за стаи с двойно предназначение, които могат да оторизират и покупки при престоя. Напримр след регистрацията на гостите, същата карта отключва асансьори, стаи и шкафчета в спа центъра, както и други услуги. Това намалява опашките на рецепция. Операторите оценяват намалените оплаквания за демагнетизиране на магнитни ленти, докато гостите предпочитат достъпа с един жест.

Биометричните платежни системи започнаха да набират скорост в началото на 2000-те, когато Pay By Touch въведе една от първите системи, базирани на пръстови отпечатъци. Десет години по-късно настъпи голяма промяна, тъй като биометрията се премести от правителствена и институционална употреба към потребителски устройства. Въвеждането на Touch ID от Apple на iPhone 5S през 2013 г. въведе биометричната технология в масова употреба, позволявайки на потребителите да отключват устройствата си и да удостоверяват плащанията, използвайки пръстовите си отпечатъци.

Пандемията ускори приемането на безконтактни и биометрични методи на плащане поради желанието за минимизиране на физическия контакт.

