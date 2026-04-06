За Великден още има места, но за по 300 евро на вечер, ако искате спа курорт

Хората, направили ранни записвания, печелят, защото пътуват по стари цени

Броени дни преди Великден места в популярните дестинации у нас все още има, но са на рекордно високи цени. Това показа проверка на “24 часа” в обявените оферти, които се конкурират с тези в Гърция, Австрия и други дестинации в чужбина.

Във Велинград, който вече традиционно служи за измерител на скъпотията, в 5-звездните хотели пакетите за три нощувки за двама масово започват от €880 евро и достигат до €1200-1300. Места има, но тези, които се насочат натам, трябва да си приготвят 300-350 евро на вечер за двама.

Зимните курорти са едни от добрите възможности за резервации в последния момент. Тъй като ски сезонът приключи, там се борят за туристи с агресивни all inclusive предложения. Пакетите за три нощи се движат около €300 евро на вечер за двама. В 4-звездните хотели могат да се намерят оферти и за €80 евро на човек на вечер със закуска и ползване на спа.

Във Велинград в 5-звездните хотели пакетите за три нощувки за двама достигат до 1200-1300 евро.

Великденски отдих на морето е хитът за тези, които търсят предвидимост на разходите. Много хотели в Златни пясъци и Св. Константин и Елена отвориха врати специално за празника. Средните цени са между €95 и €150 евро на вечер за двама на база all inclusive. Тридневен престой в 4-звезден хотел с включен празничен обяд и програма излиза около €190-€230 евро на човек.

Заради войната в Иран има отлив на желаещи да пътуват за Близкия изток и азиатските маршрути, които изискват прелитане над Персийския залив.

Това пренасочва интереса на българите към екскурзии в Европа

Доминиращи дестинации са Италия, Испания, Франция, Австрия, Чехия, Португалия. Засилва се интересът и към скандинавските страни – Дания, Швеция, Норвегия, включително и към круизи из скандинавските фиорди, както и из Средиземно море.

Цената на 5-дневна екскурзия със самолет от България за някоя от големите европейски столици излиза около една минимална месечна заплата на човек. Например за Рим е между 650 и 850 евро, а в Париж - с двайсетина процента по-скъпо. По-евтино е в испанската столица - забележителностите на Мадрид може да се разгледат за 5 дни на цени между 720 и 800 евро. В Барселона престоят струва от 670 до 915 евро. За австрийската столица Виена 5-дневна екскурзия е от 560 до 650 евро.

“За Великден тази година при очертаващото се хубаво време и започналата ваканция на учениците ще има около 420 хиляди пътувания общо, като около 80-100 хиляди от тях ще са в чужбина”, прогнозира Румен Драганов - изпълнителен директор на Института за анализи и прогнози в туризма.

Част от почиващите навън – примерно в Гърция, са притежатели на имоти там, които по това време на годината

за първи път отиват да проветрят къщите си

Всички останали ще пътуват в страната, и то не само за да отидат на гости на роднини и приятели, а и за да почиват в спа курорти или на планина. “На призивите на ЕК да се ограничат пътуванията никой няма да обърне внимание, защото всеки носи своя бюджет в джоба си и почива в зависимост от парите, с които разполага”, каза Драганов.

Според него през първата десетдневка на май ще има втора вълна почиващи, които за целия месец ще достигнат 1,2 млн., от които 800 хиляди ще пътуват извън страната.

А ранните записвания за почивка са вече с 1-2% над нивата от миналата година по същото време, съобщи преди няколко дни служебният министър на туризма Ирена Георгиева. Нейното обяснение е, че това е отзвук от срива на записванията за Далечния и Близкия изток, който води до пренасочване на туристите от Западна Европа към почивки на континента.

Има обаче още една причина - тези, които са резервирали рано и са предпочели да платят цялата сума, печелят. В момента правилата изискват при поскъпване на някой от компонентите на екскурзията – хотел, самолет, автобус или друго, туроператорът да предупреди за това в 21-дневен срок. И ако клиент не иска да плаща допълнително, може да си вземе обратно парите, без да му бъде удържано нищо и без да плаща такса за отказа си.

Така на практика хората, които ще пътуват организирано за великденските и майските празници и са направили ранни записвания, са първите, които печелят от сегашната ситуация с горивата, защото плащат по старите цени.

“През последните седмици зачестиха случаите на неоправдани такси за гориво,

свързани с автобусни и самолетни програми. При поскъпването на горивата вследствие на войната в Близкия изток въвеждането на горивна такса е икономически обосновано. Но реалните размери на доплащането варират между 10 и 25 евро, което съставлява средно 2,5-3,5% от цената на пакета.

Искания за доплащане от порядъка на 70, 80 или 100 евро за стандартни програми често са незаконни и не почиват на пазарна логика, ако не става дума за много далечни пътувания”, каза Диана Благоева от управителния съвет на Обединение “Бъдеще за туризма”.

При искане за каквото и да е доплащане туроператорът е длъжен да уведоми клиента и ако той откаже – да му върне парите.

Затова много туроператори предпочитат да поемат за своя сметка увеличение на вече платените екскурзии и почивки, но не е ясно как ще процедират занапред, особено ако ескалацията в цените на горивата продължи по-дълго. Туроператори обясняват, че понякога решават дали да прехвърлят поскъпване върху клиентите и в зависимост от това каква част от цялата стойност на екскурзията вече е платена.

Честа практика е за по-скъпите пакети да се иска капаро от 30%,

но някои фирми вземат и 50%. Предстояща промяна в европейската директива за пакетните пътувания въвежда долна граница от 25%.

Един от най-новите трендове в Западна Европа в момента е образуването на съюзи между оператори, които привличат гости от далечни дестинации. Такива договори обикновено сключват Великобритания, Франция, Белгия, Норвегия и Нидерландия за туристи от САЩ, Канада, Китай и Япония.

Според бранша това е шанс и България да се възползва от този туристически поток. Засега се очаква отказите на западноевропейци да пътуват в Близкия изток да пренасочат интереса към Източното Средиземноморие и към нашата страна. Още повече че България е известна като сравнително евтина дестинация.

Хотелиерите в региона на Велико Търново отчитат почти пълна заетост за празничните дни.

Пик на туристи във Велико Търново и Арбанаси за празника

Дима Максимова

Пик на туристи във Велико Търново и село Арбанаси очакват по великденските празници. Превърна се в традиция Възкресение Христово да бъде посрещано под открито небе на крепостта “Царевец”, където Великотърновският митрополит Григорий изнася Благодатния огън и служи тържествена литургия. Събитието събира хора от цялата страна и много румънци, привлечени от съчетанието на духовност и история.

Хотелиерите в региона отчитат почти пълна заетост за празничните дни. Голяма част от стаите са резервирани още преди месеци. В повечето бази с 2 и 3 звезди най-евтините стаи са между 55 и 75-80 евро. В 4-звездните хотели пък тръгват от 100 евро. Цените са малко по-високи в сравнение с миналогодишните, казват хотелиерите.

Предлагат се празнични пакети от три нощувки с включени вечери, които се радват на интерес. Цените варират от около 200-250 евро до 500 евро и нагоре.

В Еленския Балкан къщите за гости се предлагат от 30-40 евро за нощувка на човек до 500 евро за наемане на цяла къща. Но и тук повечето вече са наети. Местните споделят, че тази година най-малко половината от къщите за гости са наети от чужденци, предимно румънци, които са направили резервацията през интернет и са превели капарото по банков път. Може би една от причините туристите да предпочетат Балкана пред града наред с красивата природа и чистия въздух са и отстъпките от цената, които са обявени в интернет. За да привлекат клиенти, собствениците на някои къщи за гости предлагат атракции като разходка на кон или с АТВ по горските пътеки.