15 правила за шофиране, които може да спестят до 30% от горивото

Ценовият шок с горивата заради войната в Иран накара ЕК да отправи призив към европейците да обмислят идеята да пътуват по-рядко, за да се избегне недостиг.

Надали това ще се случи у нас, особено с наближаващите великденски празници, но пак има начин да се пести горива с икономичното шофиране - т.нар. ecodriving. А разликата в разхода между агресивното и разумното каране може да достигне 25-30%. Това означава, че на всеки 100 евро, оставени на бензиностанцията, между 25 и 30 евро зависят от тежестта на десния ви крак.

Ето синтезирания опит в 15 съвета как да постигнете икономии.

По-малко спирачка

Най-големият враг на икономията е промяната на темпото. Всеки път, когато натискате спирачката, превръщате кинетичната енергия в безполезна топлина в дисковете. Икономичният шофьор гледа поне три коли напред. Ако види, че светофарът е напът да светне червено, отпуснете газта навреме. Колата ще се движи по инерция, а съвременните двигатели в този режим прекъсват подаването на гориво.

Не подценявайте гумите

Меките гуми са като ходене в пясък - изискват много повече енергия. Проверка на налягането веднъж месечно е задължителна. Налягане с едва 0,5 бара под нормата може да увеличи разхода с 3 до 5%. Експертите съветват при дълъг път с пълна кола да напомпвате гумите до горната граница, посочена от производителя.

Багажникът не е склад

Всеки 50 килограма допълнително тегло повишават разхода с около 1-2%. Проверете багажника и махнете излишните неща. Аеродинамиката също е ключова - допълнителен багажник на покрива, дори когато е празен, увеличава съпротивлението и вдига разхода с 10% при магистрална скорост.

Климатикът – комфорт срещу литри

Климатичната инсталация черпи енергия директно от двигателя. При градско шофиране може да вдигне разхода с до 1,5 литра на 100 км. Съветът - използвайте го разумно. При ниска скорост в града е по-добре да отворите прозорец, но при скорост над 80 км/ч това разваля аеродинамиката толкова много, че е по-икономично да ги затворите и да включите климатика.

Оптимални обороти

Митът, че бавното каране е икономично, е опасен. Всъщност карането на правилната предавка пести. За бензинови двигатели е добре предавките да се сменят при 2000-2500 оборота, а за дизелови – между 1500 и 2000. Не мъчете двигателя на твърде ниски обороти на висока предавка, защото икономия реално няма.

Магията на автопилота

На магистрала автопилотът е вашият най-добър приятел. Човешкият крак неволно прави микрокорекции в подаването на газ, които компютърът избягва. Поддържането на константна скорост е златният стандарт за нисък разход. Разбира се, в силно хълмист терен е по-добре да поемете контрола, за да не форсира системата колата при всяко изкачване.

Студеният старт

Подгряването на място пред блока е отживелица от времето на ладите. Съвременните автомобили загряват най-ефективно в движение. Тръгнете веднага, но карайте плавно и на ниски обороти, докато стрелката на температурата не достигне работната зона. Студеният двигател харчи двойно повече и износването е най-голямо.

Избягвайте тапите

Две минути планиране с някоя приложение за навигация могат да ви спестят 20 минути висене в задръстване. В режим тръгни-спри разходът скача до небесата. Понякога по-дълъг маршрут, но по път без светофари, е по-икономичен от прекия.

Аеродинамика и скорост

Въздушното съпротивление нараства на квадрат спрямо скоростта. Карането със 140 км/ч вместо със 120 ви спестява няколко минути, но увеличава разхода на гориво с до 20%. Ако свалите на 110 км/ч, ще видите цифри на бордовия компютър, които ще ви изненадат приятно.

Качество на горивото и поддръжка

Замърсените филтри и старите свещи пречат на правилното горене. Икономията започва в сервиза. Масло с нисък вискозите, препоръчано от производителя, също намалява триенето в двигателя и спестява малък, но постоянен процент гориво.

Изключете двигателя при престой

Ако ще стоите на място повече от минута, изключете двигателя. Модерните старт-стоп системи го правят автоматично, но ако вашата кола я няма – направете го ръчно. Работата на празен ход е чиста загуба на ресурс.

Да караш зад тира

Това е техника за напреднали и изисква внимание. Карането на дистанция зад голям камион намалява въздушното съпротивление за вашия автомобил. Внимавайте обаче – дистанцията трябва да остане безопасна. Не рискувайте сигурността си за половин литър гориво.

Натискай газта равномерно

Представете си, че под педала на газта имате сурово яйце, което не трябва да счупите. Плавното ускорение е ключът. Резките стартове са сигурен начин да посещавате бензиностанцията по-често.

Спиране на скорост или спускане по инерция

Това е доста стар спор. При съвременните коли с инжекцион, когато се спускате на скорост без газ, разходът е точно 0. Когато изключите от скорост, двигателят харчи гориво, за да поддържа празен ход. Използвайте двигателната спирачка - тя пази и дисковете ви от прегряване.

Психология на водача

Най-големият фактор за икономия е вашето спокойствие. Нервният шофьор се престроява постоянно, ускорява и спира рязко. Спокойният “плава” в трафика. Психолозите твърдят, че агресивното шофиране съкращава времето за пристигане с едва 3-5%, но вдига разхода и стреса главоломно.

