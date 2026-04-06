При война се отказваме от пътуването и трябва да ни върнат парите до 14 дни

ЕК въвежда нови правила, но ще са в сила едва след повече от 2 години

При неизбежни и извънредни обстоятелства клиентите на туроператорска фирма имат право да се откажат от пътуването и да прекратят договора, без да плащат такса. В този случай агенцията трябва да върне парите на клиента до 14 дни. Тази и други подобни поправки на директивата за пакетните пътувания гласува на 30 март Съветът на ЕС.

Това право вече ще важи и за случаите, когато форсмажорното обстоятелство е възникнало не в дестинацията, за която ще се пътува, а само на мястото на постоянно пребиваване на туриста или само на мястото, от което той трябва да отпътува.

В случай че договорът се анулира от клиента на това основание, туропораторската фирма трябва да му върне пълната сума, която е платил, в 14-дневен срок, гласи друга поправка в документа.

Изменението на директивата всъщност е доста мащабен ремонт на документа, какъвто не е правен от пандемията насам. Поправките засягат ситуации като тази в Близкия изток в момента, когато стотици хиляди туристи се озоваха в капан в Дубай, Абу Даби и на други места в региона заради отменени полети след избухването на войната в Иран. Тъй като става дума за директива, а не регламент, документът няма пряко действие и ЕС дава

28 месеца срок за въвеждане на новите правила в националните законодателства.

Когато правилата влязат в сила, прекъсването на договор заради форсмажор ще може да се компенсира с ваучер, чиято валидност ще е 12 месеца. Само че клиентите ще имат право да отказват ваучера и да искат парите си. Освен това, ако не успеят да го използват през тези 12 месеца, пак имат право да си вземат платеното обратно. Самите ваучери са защитени срещу евентуален фалит на туроператорската фирма, тъй като могат да се прехвърлят на друго юридическо лице, но само еднократно.

Тълкуването на неизбежни и извънредни обстоятелства е такова, че

може да се използва само при военни действия или размирици

Клиентът не може просто да каже, че се страхува да пътува, както сега правят много хора, които са се записали за екскурзия в Египет, Мароко, Тунис или изобщо в арабска държава.

Друг текст от промените въвежда правила за първоначалното плащане за пакетната почивка. То може да бъде не по-голямо от 25%, докато сега правилата са “30% и повече”.

Директивата засяга само пакетните пътувания, т.е. когато туроператор продава поне две неща, например самолетен билет и хотел или автобусен билет и хотел. Не засяга случаите, когато човек сам си купува билет за транспортно средство - за тях действа друг регламент, според който авиокомпанията, автобусната фирми или жп превозвачът са длъжни да обезщетяват клиентите, ако отменят превоза или той закъснее.

