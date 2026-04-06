Ирак призова клиентите си да изпратят планове за товарене на петрол

Иракската държавна компания за търговия с петрол СОМО (SOMO) е поискала от клиентите си да представят графици за товарене на суров петрол в рамките на 24 часа, показва документ, прегледан от Ройтерс , след медийни съобщения, че Иран е освободил Ирак от всички ограничения за транзит през Ормузкия проток, съобщи БТА.

"В светлината на гореизложеното и за да се гарантира непрекъснатостта и стабилността на операциите по износ на суров петрол, призоваваме вашата уважавана компания да представи графиците си за товарене в рамките на 24 часа, за да се позволи навременната обработка на вашите програми за товарене, включително номинациите на корабите и договорните обеми, в пълно съответствие с договорените условия“, заявява СOMO в документа, издаден на 5 април.