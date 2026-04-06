По-скъпо агнешко и яйца ще ядем този Великден

Цената на агнешкото месо за Великден не може да бъде повече от 14-15 евро за килограм. Цена от 16-17 евро нагоре не е нормална. Това заяви в сутрешния блок на БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Караколев смята, че търговията с агнешкото месо се "проветрява системата" с незаконния внос и схемите, които се разкриват.

"В джоба на животновъдите обаче не влиза нищо. Българският животновъдец умира усмихнат, но умира", каза той.

На годишна база цените на едро на яйцата в ЕС са се променили с 19%, а в България голямо увеличение на цената на яйцата няма, уточни Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България.

"Ние ще ядем по-скъпи яйца постоянно, защото Европа е избрала нова технология за отглеждане на яйцата", посочи той.

В края на интервюто Караколев отбеляза, че този Великден може да го наречем "Скъпият Великден".