ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни унищожиха невзривен боеприпас в село Дъбово

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22611976 www.24chasa.bg

По-скъпо агнешко и яйца ще ядем този Великден

3088
Пазаруването на яйца за Великден не е въпрос на късмет, а на умение да разчитаме “скритите” послания на производителите. Снимка: pixabay

Цената на агнешкото месо за Великден не може да бъде повече от 14-15 евро за килограм. Цена от 16-17 евро нагоре не е нормална. Това заяви в сутрешния блок на БНТ Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация.

Караколев смята, че търговията с агнешкото месо се "проветрява системата" с незаконния внос и схемите, които се разкриват.

"В джоба на животновъдите обаче не влиза нищо. Българският животновъдец умира усмихнат, но умира", каза той.

На годишна база цените на едро на яйцата в ЕС са се променили с 19%, а в България голямо увеличение на цената на яйцата няма, уточни Ивайло Гълъбов, председател на Съюза на птицевъдите в България.

"Ние ще ядем по-скъпи яйца постоянно, защото Европа е избрала нова технология за отглеждане на яйцата", посочи той.

В края на интервюто Караколев отбеляза, че този Великден може да го наречем "Скъпият Великден".

Пазаруването на яйца за Великден не е въпрос на късмет, а на умение да разчитаме “скритите” послания на производителите. Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Живот до 120 г.? Да, с хапче за дълголетие! (Видео)