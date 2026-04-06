Колко често трябва да сменяте чистачките

Експерти от Германския автомобилен клуб (ADAC) са анализирали дългосрочно живота на чистачките на предното стъкло и са стигнали до следното практическо заключение: независимо от интензивността на употреба, те трябва да се сменят след 24 месеца.

Според това изследване, слънчевата светлина, UV лъчението и метеорологичните условия постепенно променят структурата на гумата върху чистачките. Тя става по-твърда и губи свойствата си, така че чистачките не почистват стъклото толкова ефективно, колкото когато са нови.

Това означава, че дори ако колата не е използвана често при дъжд в продължение на две години, материалът на перата на чистачките старее и е по-малко способен да отстранява вода, мръсотия и други отлагания от предното стъкло.

Особено важно е да се обърне внимание на есенните и зимните месеци, когато валежите са по-чести. Ако чистачките само разпръскват капчици, вместо да ги отстраняват от предното стъкло, това е ясен знак, че е време да ги смените.