Китайци твърдят, че новият им бензинов двигател харчи по 3 л на сто

Китайската компания Changan Automobile представи новия двигател Blue Core Super Engine. Системата е хибридна, а технологията е проектирана да бъде изключително икономична. Особено при градско шофиране. SUV-овете с тази технология изразходват около три и половина литра на 100 км, докато седаните консумират около 3 литра на 100 км, твърят от Changan.

Ядрото на двигателя е iDE-H (Интелигентна хибридна архитектура за дълбока електрификация). Системата използва предимно електричество при ниски до средни скорости, където двигателят действа като последователен генератор. При средни до високи скорости бензиновият двигател се включва за директна или паралелна работа.

Системата използва хибриден двигател с директно впръскване под високо налягане от 500 бара - световна премиера в този тип технология. Двигателят има максимална термична ефективност от 44,28% и средна термична ефективност от 40,9%, с висок диапазон на ефективност, обхващащ 56,3%. Той също така има високо съотношение на сгъстяване от 16:1 и рециркулира 30% от отработените газове, което намалява вибрациите и шума.

Бензиновият двигател допълва 3V хибридната електрическа система, базирана на високомагнитна стомана, която постига ефективност от 98,1% при работа на електричество. Електродвигателят P3 е малък, но мощен. Той достига максимална скорост от 2000 об/мин и доставя 180 kW (241 к.с.). Теглото е ниско - 18,1 кг.

Четвъртото поколение Changan CS75 Plus е първият модел, който използва този двигател. В бъдеще все повече модели постепенно ще бъдат оборудвани с технология за пестене на гориво. Целта е евентуално двигателят да бъде интегриран във всички нови бензинови автомобили на марката, пише Car News China.