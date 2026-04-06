Фондовите борси в Токио и Сеул с растеж

Фондовите борси в Токио и Сеул с растеж

Азиатските фондови борси, които работят днес, закриха предимно с повишение днешната сесия, докато инвеститорите продължават да следят внимателно войната в Иран, поскъпването на петрола и изявленията на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Асошиейтед прес. 

 Японският водещ индекс Nikkei-225 прибави 0,7 на сто до 53 514,39 пункта, а южнокорейският Kospi нарасна с 1,4 на сто до 5450,33 пункта.

Пазарите в Австралия са затворени за великденските празници, а Хонконг и Шанхай - за традиционен китайски празник. 

Тръмп заплаши с масивни удари върху критична иранска инфраструктура, ако управниците на страната не отворят Ормузкия проток до изтичането на крайния срок утре. Не се наблюдават обаче сигнали Иран да се насочва към по-облекчен режим за преминаване през водния път, който има ключово значение за световните доставки на петрол. 

 

Пазарите в САЩ и Европа в петък бяха затворени заради отбелязването на Разпети петък о5р католическата и протестантските църкви. 

Фондовите борси в Токио и Сеул с растеж СНИМКА: Пиксабей

