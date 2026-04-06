След България и Румъния се превръща в автогробище с 3,4 милиона коли над 20 години

Румъния преживява ускорено стареене на автомобилния си парк. Според последните данни в момента в страната се движат около 3,4 милиона автомобила на възраст над 20 години, което е рязко увеличение в сравнение с предходната година.

Само за една година броят на тези превозни средства се е увеличил с около 400 000. Тази тенденция показва, че програмите за обновяване не са дали очакваните резултати, пише румънският Profit.ro.

Северните ни съседи обаче още са далеч от българските рекорди по глава на населението. У нас има около 2,85 млн. коли над 20-годишна възраст от 3,2 млн. общо, но в Румъния хората са три пъти повече.

В Румъния колите, закупени по време на икономическия бум преди кризата от 2008 г., вече са остарели, но все още са на пътя. Румънците внасят от Западна Европа и автомобили под стандарта Евро 3, който местната власт скоро ще забрани.

Делът на автомобилите над 20 години достигна около 39 процента от общия автопарк (в България е 90 процента). Общо са регистрирани около 8,77 милиона превозни средства, като над 50 процента са дизелови, което допълнително допринася за опасенията относно замърсяването и въздействието върху околната среда.

Най-популярният автомобил в Румъния все още е Dacia Logan, която води в списъка с регистрации с 510 000 бройки за 22 години производство. Румънският седан е следван от Volkswagen Golf с 463 000 регистрирани бройки. В случая с немския компактен автомобил, повече от половината са на повече от 20 години, а почти същият брой са оборудвани с дизелови двигатели.