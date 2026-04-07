Най-малкият кемпер в Европа

Немската компания Ari Motors от Лайпциг направи пробив на най-големия европейски автомобилен пазар за кратко време с търговски превозни средства, които се представяха под мотото "най-малките електрически транспортни коли в Германия".

Досега Ari е предложила цяла гама от превозни средства за доставки, конфигурирани за различни изисквания - от плоски платформи, до камиони-фургони, мини-хладилници, самосвали, сметоизвозвачи, малки куриерски превозни средства. Платформата за електрически търговски превозни средства се доставя от китайския производител Jianyuan EV, докато Ari самостоятелно разработва надстройки.

След като преди около 10 месеца компанията предложи на немските клиенти пътническия модел Poly, сега те отидоха още една крачка напред и пуснаха на пазара първия кемпер - Ari 458 Pro Camper.

Превозното средство е с дължина приблизително 3,5 метра и ширина 1,5 метра, с жилищна площ от 2,8 квадратни метра. Нишевата каросерия има ограничена вътрешна височина от приблизително 1,85 метра. Ari 458 Pro Camper използва електрически двигател с мощност 15 kW (20 к.с.), който осигурява максимална скорост от около 70 км/ч. В зависимост от варианта на батерията е възможен пробег до 230 километра.

Превозното средство за живеене е базирано на модела за доставка 458 Pro. За да се намалят разходите, превозното средство се доставя само с хол и необходимата комунална инфраструктура, но без мебели. В резултат на това най-малкият кемпер в Германия в базова версия струва 30 381 евро.

Кемперът е оборудван с вътрешни контакти 230 волта, соларен панел, монтиран на покрива, спомагателна батерия за захранване и водна система с резервоари за прясна и отпадъчна вода. Клиентите са отговорни за осигуряването на собствено легло, седалка, кухненски прибори и маса. Препоръчва се Porta Potti или друга преносима тоалетна. При поискване Ari предлага и фабрично изработен, минималистичен интериор за малък кемпер в завода си в Борна близо до Лайпциг.