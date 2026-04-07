Защо автомобилните гуми са толкова черни

Автомобилните гуми преди много години са били бели, но добавянето на черен въглерод се е превърнало в стандарт, защото гумата с него става по-устойчива на външни влияния и издържа по-дълго

Саждите са почти (97 процента) чист въглерод. Те се получават по време на процеса на непълно горене, т.е. когато няма достатъчно кислород за производството на обичайните продукти от горенето (вода и въглероден диоксид) на нефтени деривати при контролирани условия.

Изглежда като малки черни топчета или фин черен прах и може да се добавя към каучук, пластмаса и печатарско мастило.

Чрез добавяне на черен въглерод, производителите могат да направят гумите по-устойчиви на топлина и износване и като цяло по-твърди. Материалът също така предпазва гумата от UV лъчение и озон, които могат да причинят по-нататъшно влошаване, пише IFL Science.

Според Goodyear, гумите без черен въглерод няма да издържат дори 5000 км.