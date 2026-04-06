Въпреки скока на газа - парното във Враца остава с цена, близка до сегашната

Цената на парното във Враца ще остане близка до сегашните нива, въпреки напрежението около прогнозните разходи в енергетиката. Това заяви изпълнителният директор на „Топлофикация Враца" инж. Михайлов. На 31 март изтече срокът, в който енергийните дружества трябнаше да внесат в КЕВР предложенията си за нови тарифи от 1 юли.

Предварителните разчети, които са подадени към регулатора, и при които има силно поскъпвяне, не отразяват реалната картина, дащото те се правят по предварително задедан формула. „Те не изразяват нито позицията на топлофикациите, нито експертизата на регулатора. Исторически статистиката показва, че решенията на КЕВР са балансирани и предвидими за потребителите", коментира Михайлов.

Газът остава ключов фактор, но цените се държат стабилни

Въпреки че природният газ е основното гориво за дружеството и остава най-големият ценови риск, данните от последните години показват относителна стабилност. През последните два отоплителни сезона цената за врачани е била съответно 105,16 лв. за мегаватчас и 100,25 лв. без ДДС. В предходния период 2021–2024 г. нивата са били малко над 113 лв./МВтч. Тази динамика показва, че въпреки колебанията на международните пазари, крайната цена за домакинствата не следва рязко нагоре.

Повечето сметки остават под 100 лева

Данните за последния отоплителен сезон също подкрепят тезата за поносими разходи. За ноември и декември 2025 г. близо 80% от клиентите на дружеството са платили сметки до 100 лева. Делът на най-високите - над 200 лева, остава ограничен до под 4% от потребителите. Допълнителен ефект има и въведената отстъпка от 3% при навременно плащане, от която са се възползвали около 80% от клиентите.

Социалният ефект - водещ при решенията

От дружеството подчертават, че социалната поносимост на цената остава ключов приоритет, както за самата топлофикация, така и за регулатора. В тази посока се развиват и технологичните промени – все по-широкото въвеждане на дистанционно отчитане цели по-голяма прозрачност и по-добър контрол върху потреблението.

Най-сериозният проблем остава състоянието на топлопреносната мрежа. Според инж. Михайлов модернизацията ѝ е ключова за дългосрочното задържане на цените. „С всяка следваща рехабилитационна програма през летните месеци надграждаме според възможностите си", посочи той.

Очакванията са, че именно инвестициите в ефективност ще се превърнат в основния инструмент за ограничаване на разходите в бъдеще – в условията на нестабилни енергийни пазари и растящи изисквания към сектора.