"Топлофикация Сливен" отчита леко понижение в цената на топлинната енергия и прогнозира стабилност

През този сезон цената на топлинната енергия с топлоносител гореща вода за битови нужди в Сливен е 50,16 евро за мегаватчас без ДДС. Това представлява леко намаление спрямо предходните два сезона, когато стойностите са били съответно 103,92 лв. и 104,19 лв. без ДДС (приблизително около 53 евро). От дружеството отчитат, че макар разликата да не е голяма, тя е положителен сигнал за стабилизиране на цените. Очакванията за следващия отоплителен сезон са за промяна в рамките на 3–4%, което според експертите е напълно нормално и в границите на обичайните пазарни колебания.

В този период от годината топлофикационните дружества подават своите разходи, които служат като основа за определяне на бъдещите цени. По утвърдената методика на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) крайната цена се формира на база отчетени разходи и прогнозни стойности на основните енергийни ресурси, като природен газ и електроенергия. Често в този етап се наблюдават по-високи изчислени цени, което е част от регулаторния процес, а не резултат от едностранно решение на топлофикационните дружества. Регулаторът има ключова роля да балансира между реалните разходи на дружествата и социалната поносимост за домакинствата, като крайната цел е да се гарантира достъпна услуга.

От сектора подчертават, че потребителите могат да бъдат спокойни, тъй като енергетиката е сред най-прозрачните отрасли в страната. Процесът на ценообразуване е публичен и подлежи на контрол. Данните от последните години показват, че при липса на извънредни обстоятелства се запазва относителна предвидимост в разходите за отопление на домакинствата.

От "Топлофикация Сливен" не веднъж са показвали сравнителен анализ на сметките на домакинствата, които показват минимални отклонения между сезоните. Вече отминаващия сезон е поредно доказателство за достъпност и предвидимост на услугата. Статискита им сочи че най-масовата сметка, плащана от домакинствата в града, е между 25 и 50 евро месечно.