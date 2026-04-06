Петролът поевтиня с близо 2 долара днес, пазарите чакат развръзка между САЩ и Иран

Петролът поевтиня с близо 2 долара днес, докато инвеститорите очакват да получат по-голяма яснота за преговорите между САЩ и Иран и остават предпазливи по отношение на вероятността за трайни загуби на доставки, причинени от затрудненията в морския транспорт, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Фючърсите на петрола сорт Брент, който е референтен за Европа, понижиха цената си с 1,92 долара или 1,76 на сто до 107,11 долара за барел, след като по-рано днес беше поскъпнал до над 110 долара за барел.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate отстъпи 1,82 на сто или 2,03 долара до 109,50 долара за барел.

Движението на котировките в азиатската търговия днес обаче остава в сянката на скока, отбелязан в сесията в четвъртък, когато американският петрол поскъпна с 11 процента, а Брентът - с 8 процента, отбелязвайки най-силния абсолютен растеж от 2020 година.

САЩ и Иран получиха рамката на план за прекратяване на военните действия, но Иран отказа незабавно да отвори отново Ормузкия проток, след като президентът Доналд Тръмп заплаши да нанесе „адски“ удари по Техеран, ако страната не сключи споразумение до края на утрешния ден.

Иран също така заяви, че е формулирал своите позиции и изисквания в отговор на последните предложения за прекратяване на огъня, предадени чрез посредници.

Ормузкият проток, през който се превозват петрол и нефтопродукти от Ирак, Саудитска Арабия, Катар, Кувейт и Обединените Арабски емирства, остава до като цяло затворен заради иранските атаки срещу корабния транспорт след началото на войната на 28 февруари.