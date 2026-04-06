Илияна Йотова ще удостои „24 часа“ с Почетния знак на президента за 35 г. от създаването му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 7 април, вторник, държавният глава Илияна Йотова ще удостои медийната платформа „24 часа" с Почетния знак на президента, съобщават от прессекратариата на президентството.

Отличието е по повод 35 години от създаването на вестник „24 часа", чийто първи брой излиза на 18 април 1991 година. Почетният знак се връчва за приноса за развитието на българската журналистика и за общественозначимите каузи на медийната платформа.

Церемонията ще започне в 14.00 часа в Гербовата зала на президентската институция.