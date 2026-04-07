Нищо не може да замени усещането за брашно по върховете на пръстите и топлия, сладък аромат, който изпълва дома, докато козунакът втасва. Великден не е просто дата в календара, а онзи момент, в който кухнята се превръща в сърцето на празника.

Предизвикателството: Домашен козунак със сушени кайсии и локум

Ако тази година сте решили да „запретнете ръкави“ (буквално), избрахме за вас една от най-богатите и интересни рецепти от платформата gotvi.lidl.bg. Козунакът със сушени кайсии и локум е за тези, които търсят баланс между традиционната „нишка“ и модерния, сочен вкус. Рецептата е на Димитър Тончев и сайтът предлага цялата необходима информация за приготвянето ѝ, стъпка по стъпка.

Независимо дали ще изберете тази или друга рецпта, важното е да сте добре подготвени.

Златните правила за съвършен резултат:

Кислород за тестото: Пресейте брашното не веднъж, а три пъти . Това е тайната на въздушната текстура.

Активирана мая: Разтворете я в топло (но не горещо!) мляко и изчакайте да шупне добре (10-15 минути). Ако маята не е активирана, и най-доброто месене няма да помогне.

Месене за „конци": Не просто натискайте тестото – разтягайте го на ленти, докато втривате мазнината (смес от масло и олио за еластичност). Това създава онази прочута структура „на конци".

Майсторско печене: Изпечете на 180°C с купичка вода във фурната за хрупкава коричка, а след това охладете върху решетка, за да не се „спаружи" от собствената си пара.

План Б: Когато времето не стига (но вкусът е задължителен)

Не всеки Великден позволява часове в кухнята. Затова Пекарната на Lidl – обявена за №1 по съотношение качество-цена в България (Best Buy Award 2025/2026)* – е подготвила предложения, които не отстъпват на домашните.

Ръчно плетени, с чист състав, без консерванти: (Оферти от 6 до 9 април):

Класически козунак с поръска от перлена захар, (500 г) – с отстъпка от 37%, на цена от 1.79 € / 3.50 лв.

Козунак със стафиди и перлена захар (500 г) – с 35% отстъпка, за 1.99 € / 3.89 лв.

Козунак с орехов пълнеж (500 г) – за 2,99 € / 5.85 лв.

Традиция с марката „Родна стряха“

Разнообразието продължава и на рафтовете с пакетирани предложения от собствената марка „Родна стряха“, която подкрепя българските производители и залага на натуралната закваска. През тази седмица можем да открием козунак със стафиди и портокалови корички, вариант с какаови парченца или традиционен козунак със захарна поръска. Всички те могат да бъдат чудесно допълнение към семейната закуска или следобедното кафе, носещи духа на родната традиция.

Най-бюджетното предложение на ритейлъра за великденската седмица е класически козунак (400 г.) само за 0.55 евро/1.08 лева, който също е с жива закваска.

Празничната селекция се допълва и от предложения с италиански привкус на собствената марка Favorina. Сред тях ще открием пухкаво панетоне (1 кг) на цена от 5.11 € / 9.99 лв. и ароматен италиански козуначен сладкиш (750 г) за 4.60 € / 8.99 лв., които са идеалният избор за любителите на по-ефирните и нежни десерти.

Независимо дали ще изберете брашното и точилката, или ще се доверите на майсторите от Lidl, ароматът на празника е гарантиран. Важното е да е споделено!

*Според проучването Best Buy Award 2025/2026, проведено на българския пазар от международната сертифицираща агенция ICERTIAS през март 2025 г. сред 1200 интернет потребители на възраст над 18 години, секторът за пекарски изделия в Лидл България предлага най-доброто съотношение качество-цена сред търговските вериги в страната.