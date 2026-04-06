Върнаха за трети път Бойко Рановски за шеф на Автомобилна администрация"

Бойко Рановски за трети път става шеф на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Това става ясно от секцията "Контакти" на сайта на институцията. От министерството на транспорта потвърдиха новото назначение, то е от 30 март. Явно е избор на министър Корман Исмаилов за този конфликтен и ветрови пост.

Рановски сменя Спас Монов, който пък преди да оглави агенцията беше директор на общинската фирма "Столичен автотранспорт".

Последно сегашният вече шеф на "Автомобилна администрация" беше до 4 март председател на Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата, той смени Малина Крумова, която в момента е зам.-министър на екологията.

През първия му мандат по време на третия кабинет на Бойко Борисов той се беше захванал с поставената амбициозна задача да бъде разделен Законът за движение по пътищата на три, като имаше специален закон за дейността на автосервизите. Това разделяне не стана.

Второто му пребиваване на поста бе свързано с напрежение с автоинструкторите, които бяха против промени в наредбата за обучение, която предвиждаше дигитализация, инструктори на трудови договори, колите да са собственост на автоцентровете. Някои от промените в годините напред се случиха.