Бензинът у нас поскъпна с един цент

С 1 цент е поскъпнал бензинът у нас, докато дизелът запазва цената си от 1,74 евро за литър. Това показват данните на Националната агенция за приходите.

НАП публикува всеки ден на сайта си актуалните средни цени на дребно на горивата, както и месечни статистически данни за изменението на цените на дизела и бензин А95.

Според данните на агенцията към 5 април средната цена за литър бензин е 1,47 евро. От 1 до 4 април тя беше 1,46 евро. Дизелът запазва цената си от 4 април, като средната цена е 1,74 евро за литър. От началото на април дизеловото гориво е поскъпнало с 6 цента.

От 1 март досега дизелът е поскъпнал с 0,45 евро. При бензинът покачването е по-плавно - от 1,26 евро за литър на 1 март до 1,47 евро към 5 април.

Беше активирана компенсация заради поскъпването на горивата, след като три поредни дни дизелът държеше средна цена от 1,60 евро. Тя ще се предоставя и за всеки следващ месец, през който средната цена на дребно е равна или над посочената стойност. Мярката ще продължи да действа до 30 юни 2026 г.

Министърът на труда и социалната политика обяви, че помощите от 20 евро за март ще бъдат преведени по сметките на хората до средата на месец април. Около 60 000 са подадените заявления за компенсацията