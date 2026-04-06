АПИ спря да плаща за “безплатната” пътна помощ, за 6 месеца е дала близо 4 млн. евро (Обзор)

Авариралите на пътя коли ще се местят от платното в рамките на сегашните договори за поддържане

Пътната агенция прекратява т.нар. безплатна пътна помощ, която се изразяваше в репатриране на пострадали на пътното платно превозни средства до безопасна точка. Всички задания за работа по тази поръчка за март и април са върнати и за тях няма да се плаща на фирмите за пътно поддържане. Това стана ясно по време на среща на служебния регионален министър Николай Найденов с фирми, оказващи пътна помощ в страната.

Те започнаха да протестират преди няколко седмици, защото по думите им върху тази дейност АПИ е позволила да се установи монопол на едни и същи фирми и те са изтласкани от пазара.

“Не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно, а фирмите, работещи в бранша, трябва да се конкурират помежду си”, беше категоричен по време на срещата Найденов. Той подчерта, че тази дейност е била опорочена през последната година и пое ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя.

Услугата бе въведена през септември м.г., като АПИ определи безопасни точки по пътищата, до които пострадалите превозни средства се репатрират. Това е безплатно за тях, но АПИ плаща за това на фирмите за пътни поддържане чрез допълнителни задания.

В интервю за “24 часа” бившият вече шеф на пътната агенция Йордан Вълчев се мотивира с това, че пътната полиция е искала изграждането на такива точки и система от услуги, които да позволят след инцидент пътното платно да се освобождава бързо.

Малко след срещата между министър Найденов и фирмите за пътна помощ АПИ публикува на сайта си справка за платените по тези задания суми и фирмите, които са ги получили.

По тази услуга се плаща на фирмите, с които има 4-годишни договори за пътно поддържане в цялата страна, като само през септември и октомври м.г. сумите са били под 1 млн. евро месечно. След това са приблизително по 2 млн. евро. Така до края на февруари се е натрупала сума от 8,9 млн. евро, но реално са платени само 3,820 млн. евро.

От справката излиза, че на пет от фирмите - работещите в районите на Варна, Враца, Габрово, Стара Загора и за магистрала “Марица”, не е платено нищо, независимо, че им е възложена работа средно за по около 250 хиляди евро за седемте месеца.