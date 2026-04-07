Нови глоби за търговци, ако притискат фермери за цени и отстъпки

КЗК ще налага санкции като процент от оборота, а не фиксирани суми

Държавата затяга контрола около нелоялните практики по веригата от фермата до трапезата чрез радикални промени в правилата за санкциониране.

Нова методика на Комисията за защита на конкуренцията въвежда драстични финансови наказания за търговци, които използват икономическата си мощ, за да пристискат производители и доставчици за по-ниски цени, необосновани отстъпки или допълнителни такси.

Голямата промяна е свързана с премахването на досегашните фиксирани глоби в евро и замяната им със санкции, изчислени като процент от оборота на нарушителя. И по-точно - новите правила обвързват размера на наказанието с нетните приходи от продажби за последната финансова година. Според проекта за изменение нарушенията вече се делят на три нива на тежест. При леките санкцията ще достига до 2% от оборота. Когато става въпрос за средни по тежест практики, глобата скача на 5%. Най-тежките форми на натиск върху производителите ще се наказват с до 10% от целия годишен приход на компанията нарушител.

Санкциите ще се прилагат при директен натиск за намаляване на цени извън договора, едностранна промяна на условията за доставка или при спиране на поръчките, ако фермерът реши да потърси правата си. Средните по тежест наказания ще засягат системното налагане на такси за маркетинг, позициониране или логистика, които реално не се предоставят. За база при определяне на имуществената санкция КЗК ще използва нетните приходи от продажби, посочени в годишния отчет за финансовата година, предхождаща решението. В случаите, когато предприятието не е изготвило отчет за въпросната година, ще се взема предвид последният заверен финансов отчет. Така се елиминирала възможността за избягване на глобата чрез счетоводни забавяния.

Текстът на новата методика изрично уточнява, че определената санкция не може да превишава максималния размер, предвиден в Закона за защита на конкуренцията. Досегашният модел на работа предвиждаше тавани на глобите, които достигаха суми от порядъка на 153 000 евро.

С новата методика обаче компания може да бъде санкционирана с милиони евро, пропорционално на своя мащаб. Целта на регулатора е да се спре практиката големите купувачи да диктуват условия, които обричат малките и средни земеделски производители на фалит.

В интервю за “24 часа” наскоро шефът на КЗК Росен Карадимов заяви, че нелоялни търговски практики е неправомерно отношение между малкия производител или доставчик и големия търговец на пазара за хранителни стоки и селскостопански продукти. Според Карадимов голямата отстъпка, която производителят дава на веригата, е нелоялна търговска практика.

Шефът на КЗК посочи, че търговците са имали три месеца да настроят своите ценови политики. Той е изтекъл през февруари и сега комисията ще глобява по новата методика.