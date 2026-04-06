Дизелът в Германия с рекордно висока цена, стигна 2,44 евро за литър

Цената на дизеловото гориво в Германия счупи исторически рекорди в неделя, достигайки средно 2,44 евро за литър, което е с 1,5 цента повече от предходния ден, според данни на германския автомобилен клуб АДАК (ADAC), цитирани от ДПА и БТА.

Бензинът E10 поскъпна с 0,7 цента до средно 2,191 евро за литър.

В отговор на покачващите се цени на петрола в резултат на войната в Близкия изток, германското правителство прие миналата седмица законопроект, който ограничава бензиностанциите да повишават цените само веднъж дневно, по обяд, в опит да ограничи колебанията в цените и да осигури по-голяма прозрачност. Мярката влезе в сила в сряда, 1 април.

Преди седмица, на 30 март, германците плащаха средно 2,295 евро за литър дизел и 2,087 евро за литър бензин E10.

В понеделник по обяд се наблюдаваха допълнителни увеличения, като средната цена на дизела се повиши с 6,6 цента до 2,487 евро, а на E10 също с 6,6 цента до 2,235 евро. АДАК смята увеличенията на цените за „прекомерни".

Цените на суровия петрол продължиха да се покачват. Суровият петрол Брент с доставка през юни достигна „111 долара за барел", което е ръст от почти 40 долара от началото на войната.