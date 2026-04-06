Румъния въвежда непрекъснато наблюдение на енергийните доставки заради затварянето на Ормузкия проток

Румъния ще създаде механизъм за непрекъснато наблюдение на доставките на гориво в отговор на международното напрежение, породено от затварянето на Ормузкия проток. Това стана ясно след извънредна среща на президента Никушор Дан с премиера Илие Боложан, министрите на енергетиката и на транспорта - Богдан Иван и Чиприан Шербан, както и с представители на петролни компании, съобщиха от администрацията на държавния глава. Разговорите бяха провокирани от конфликта в Близкия изток и задълбочаващата се криза с горивата.

„Мярката има за цел да гарантира стабилността на вътрешния пазар и бързото приемане на превантивни решения, ако е необходимо“, посочва цитираният източник.

На срещата е било посочено, че в момента Румъния не е изправена пред затруднения с доставките, а покупките на гориво се извършват на цени, съответстващи на международния пазар. Въпреки това, предвид непредсказуемия характер на глобалния контекст, е бил договорен механизъм за непрекъсната комуникация между властите и компаниите в сектора. Това ще позволи внимателно наблюдение на развитието и бързото приемане на необходимите мерки, в условия на координация и с акцент върху стабилността и предпазливостта, пише още в разпространената след срещата информация.

На фона на примера на Словения, която започна да ограничава потреблението на гориво, министърът на енергетиката Богдан Иван увери, че стратегията на Румъния се основава на увеличаване на вътрешния производствен капацитет, а не на ограничаване на потреблението.

В петък (3 април), румънското правителство прие спешна наредба, с която намалява акциза върху дизела с 0,30 леи (0,059 евро) на литър заради конфликта в Близкия изток. Сумата се равнява на намаление от почти 11 процента. Мярката влиза в сила от утре.