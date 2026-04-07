Южнокорейски дипломат заминава за Казахстан, Оман и Саудитска Арабия, за да осигури доставки на петрол

Началникът на кабинета на президента на Южна Корея Кан Хун-сик заяви днес, че ще посети Казахстан, Оман и Саудитска Арабия, за да осигури доставки на суров петрол и нафта на фона на прекъсванията в морското корабоплаване през Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Кан ще замине по-късно днес като специален пратеник на президента И Дже-мьон, за да проведе преговори с правителства, енергийни компании и корабни оператори, с цел да гарантира, че товарите достигат до местните пристанища, и да подкрепи стабилните доставки на ключови стоки, включително медицински продукти, каза той.

Южна Корея спешно се нуждае от диверсификация на доставките, тъй като страната разчита на маршрута през Ормузкия проток за около 61% от вноса си на суров нефт и 54% от вноса си на нафта, заяви той на пресконференция в от "Синята къща".

Канг заяви, че пратките със суров нефт и нафта, осигурени миналия месец от ОАЕ по силата на договор за доставка на 24 милиона барела, вече са започнали да пристигат в южнокорейските пристанища. Правителството също така работи с международни партньори, за да гарантира безопасното преминаване на 26 кораба под южнокорейски флаг, които в момента чакат в Ормузкия проток, каза той.

Кан призова южнокорейските домакинства и бизнеса да участват активно в мерките за енергоспестяване, за да помогнат на страната да преодолее трудните условия на доставките.