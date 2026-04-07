Giro d’Italia – „пътуваща реклама“ с фокус върху българското културно наследство

През 2026 г. България е домакин на събитието Grande Partenza (Големият старт) на 109-ото издание на Giro d'Italia (Обиколката на Италия). Маршрутът преминава през ключови културни центрове и природни феномени, разделен на три етапа в периода 8 – 10 май.

Това спортно събитие не е просто състезание, а „пътуваща реклама" за над 700 млн. зрители от близо 200 държави, която за първи път в историята на Giro d'Italia поставя фокуса върху българското културно наследство, предава БТА.

От началото на годината правителството в оставка отпусна на два пъти средства за организиране и провеждане в България на колоездачното състезание: 8,6 млн. евро през февруари и 15 млн. евро през януари.

България се включи в международната инициатива "Илюминейшънс" (Illuminations). Кампанията беше официална част от комуникационната стратегия на състезанието и предвиждаше емблематични културно-исторически обекти в градовете домакини да бъдат осветени в розово – символичния цвят на състезанието и на легендарната розова лидерска фланелка (maglia rosa). В рамките на инициативата в розово на 28 януари 2026 г. (100 дни преди старта на състезанието) бяха осветени следните знакови обекти: в Несебър – крепостните стени на Стария град; в Бургас – Бургаският мост; във Велико Търново – крепостта Царевец; в Пловдив – Колодрумът; в София – Националният дворец на културата. Осветените обекти бяха използвани в телевизионни репортажи, дигитални платформи, социални мрежи и туристически кампании в навечерието на старта на състезанието.

Етап 1: Несебър – Бургас (8 май 2026 г.)

Този етап от колоездачното състезание преминава по Южното Черноморие, съчетавайки антична история с биоразнообразие.

Културно-исторически обекти

Старият град на Несебър (ЮНЕСКО): Целият полуостров е архитектурно-исторически резерват. Акцент са крепостните стени и средновековните църкви (напр. „Христос Пантократор"). Градът е един от най-древните в Европа, възникнал като тракийско селище и гръцка колония Месембрия. Крепостните стени на Несебър са антични и средновековни укрепления, а в Археологическия музей - Несебър се съхраняват находки от месамбрийския период.

В обхвата на колоездачното трасе попада и туристическият комплекс „Акве Калиде" (Бургас) - антични и средновековни терми, използвани от Филип II Македонски и Сюлейман Великолепни.

През този ден маршрутът на състезанието преминава също и през Ахелой - град с наследство, свързано с историческата битка при Ахелой през 917 г., а в града се намира паметник, посветен на това събитие. Поморие (Античен Анхиало) - древен солодобивен и търговски център, и Созопол (Аполония Понтийска) - град с история от IV–III хил. пр. Хр., също са по трасето на колоездачната обиколка през този ден. Забележителностите включват Стария град с автентична архитектура и остров „Св. св. Кирик и Юлита". Колоездачите ще преминат и край Замъка „Влюбен във вятъра" - туристически обект в близост до село Равадиново, където се намира и храм „Св. Йоан Рилски".

Част от гледките в рамките на първия етап от маршрута е и остров Свети Тома (Змийски остров) - място със следи от тракийско светилище и християнски постройки.

В Бургас по пътя на обиколката са Акве калиде - Римски бани, изградени през I–IV век, и Морската градина и „Мостът" в Бургас - символи на града.

Природните забележителности

Маршрутът обикаля Бургаското езеро (Вая) и Атанасовското езеро при влизане в Бургас. Езерото Вая е най-голямото в България, а край него гнездят над 250 вида птици, голяма част от които са записани в Червената книга на България. Атанасовското езеро е част от „Виа Понтика", защитена зона по Натура 2000 с розови лагуни за солодобив и възможност за наблюдение на птици.

Други природни забележителности са резерватът „Ропотамо", като остров Свети Тома е част от този резерват и е едно от малкото места в България с диворастящи кактуси, както и нос Агалина - скалист участък на Южното Черноморие. Природни обекти в обхвата на колоездачното трасе са и пясъчни дюни - защитени зони в районите на Шофьорския плаж (Алепу), къмпинг „Смокиня" и плаж „Каваци".

Етап 2: Бургас – Велико Търново (9 май 2026 г.)

Този етап на колоездачното състезание пресича България от юг на север, преминавайки през планински терени и исторически столици.

Културно-исторически забележителности

Архитектурно-музейният резерват „Царевец" (Велико Търново) - средновековната крепост на българските царе, е ключов исторически обект в старата столица. Манастирът „Св. св. Петър и Павел" е разположен на висока скала над Лясковец - финално изкачване за този колоездачен етап, като мястото е свързано с подготовката на въстанието на Асен и Петър. Маршрутът преминава покрай Арбанаси - архитектурен резерват с паметници от епохата на Българското възраждане - къщи крепости и църкви, сред които е „Рождество Христово".

Природни забележителности

Маршрутът на колоездачното състезание на този етап пресича Стара планина. Трасето преминава през Природния парк „Сините камъни" (близо до Сливен), известен със скалните си образувания, в чийто геоложки състав влиза кварцпорфир (това е едно от най-големите находища в Европа ), което е обяснение за цвета на скалите.

Етап 3: Пловдив – София (10 май 2026 г.)

Последният етап от състезанието преминава през: Пловдив - най-стария град в Европа, чиято история започва от 4000-та година преди нашата ера; високата част на Рила; и столицата София.

Културно-исторически обекти

Античният театър и Римският стадион (Пловдив) са едни от най-добре запазените антични паметници в света. Маршрутът преминава покрай двореца „Царска Бистрица" (Боровец) - бивша резиденция на българските владетели от Третото царство, а в София – край храм-паметника „Ал. Невски" и Базиликата „Света София", Регионалния исторически музей - София, както и край античния комплекс „Сердика", разкрит под центъра на столицата и включващ две главни улици на антична Сердика (decumanus maximus) и останки от римския град.

Природни забележителности

Във финалната част на колоездачната обиколка маршрутът преминава през Националния парк Рила - Боровец, в подножието на връх Мусала - най-високия на Балканите. Природният парк Витоша, който първият в България и на Балканския полуостров, е финалната рамка в София на състезанието.